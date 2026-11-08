Gia Lai cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động sơ tán dân vùng nguy hiểm

Ngày 8.11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lớn dự báo kéo dài từ ngày 9 đến hết ngày 12.11.

Đặc biệt, khu vực phía đông tỉnh có nơi lượng mưa vượt 400 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mưa lũ ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, đợt mưa lớn này xảy ra do ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh, kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh.

Dự báo từ ngày 9 - 12.11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Khu vực giữa tỉnh có lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; khu vực phía tây có mưa, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa có thể xuất hiện với cường độ lớn trong thời gian ngắn. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Trong mưa dông còn có nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió mạnh, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến người và vật nuôi.

Chủ động sơ tán dân, kiểm soát giao thông vùng nguy hiểm

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 7.11, yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai phương án ứng phó.

Trong đó, chính quyền các địa phương, nhất là khu vực phía đông tỉnh, phải trực tiếp kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương cần xác định cụ thể hộ dân phải sơ tán, địa điểm sơ tán, lực lượng và phương tiện hỗ trợ; chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Việc sơ tán phải ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Chính quyền cũng phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu tại nơi sơ tán.

Đối với những khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông, các địa phương phải bố trí lực lượng canh gác tại ngầm, tràn, cầu yếu, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và nơi có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu kiểm tra, khơi thông dòng chảy, hệ thống tiêu thoát nước tại khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp; rà soát các vị trí cản trở thoát lũ, có nguy cơ gây ngập úng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp Sở Công thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương kiểm tra, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du. Việc vận hành, điều tiết hồ chứa phải đúng quy trình, ưu tiên an toàn công trình và chống lũ cho vùng hạ du.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị tính toán việc tích trữ, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô sắp đến. Nguyên nhân là hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, trong khi mực nước nhiều hồ chứa trên địa bàn còn thấp.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và phân luồng giao thông.