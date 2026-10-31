Cận cảnh nút giao mới thay thế vị trí sạt lở trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Theo ghi nhận, nút giao mới thay thế nút giao Khe Tre được dịch chuyển về vị trí Km 14+960 (cách nút giao cũ không xa). Vị trí này sẽ đấu nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên với tuyến Tỉnh lộ 14B để dẫn ra xã miền núi Khe Tre, thành phố Huế.

Trước đó, sau khi khảo sát, vị trí này đảm bảo các yếu tố về địa hình, hạ tầng, ổn định và không xảy ra tình trạng sạt trượt như vị trí cũ.

Vị trí thi công nút giao mới tại Km 14+960 có địa hình bằng phẳng, bảo đảm an toàn kỹ thuật và tránh nguy cơ sạt trượt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Việc triển khai xây dựng nút giao mới này được thực hiện sau khi Bộ Xây dựng ban hành quyết định xử lý kỹ thuật các điểm sạt trượt cũ, đồng thời phê duyệt phương án điều chỉnh nút giao Khe Tre.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Trần Văn Quang, cán bộ Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, cho biết công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công vị trí mới ảnh hưởng đến 5 hộ dân. Đến nay, diện tích đất này đã được người dân bàn giao hoàn toàn cho nhà thầu.

Hạng mục công trình thoát nước tại nút giao Khe Tre mới hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng thi công ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tính đến nay, các hạng mục thi công công trình thoát nước tại nút giao mới đã đạt khoảng 80% khối lượng; việc đào đắp nền đường đạt 20%. Theo ông Quang, tiến độ công trình đang gặp một số trở ngại do vướng 4 cột điện trung thế 22 kV, đường ống nước sạch D90 và hệ thống cáp viễn thông đang trong quá trình gấp rút di dời.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao mới, Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên cũng chủ động xây dựng các kịch bản nhằm bảo đảm giao thông đi lại được thông suốt, an toàn trong suốt mùa mưa bão.

Hiện trạng khu vực thi công còn một số hạ tầng điện, nước và viễn thông đang tiếp tục được phối hợp di dời ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, trong thời gian nút giao cũ tại Km 13+250 duy trì hoạt động nhưng nguy cơ sạt lở tiếp diễn vào mùa mưa lũ, Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã chỉ đạo nhà thầu mở lối lên xuống tạm thời ở nút giao mới, kết nối giữa cao tốc và đường tỉnh lộ 14B.

Đến nay, nhà thầu đã tập kết cấp phối đá dăm tại hiện trường để sẵn sàng rải làm đường tạm ngay khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Công nhân cùng hệ thống máy móc tập trung đào đắp nền đường cho nhánh nút giao mới ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại nút giao mới, nhà thầu đã làm đường tạm chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó sự cố sạt lở tại nút giao cũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo kế hoạch, khi nút giao mới hoàn chỉnh và chính thức đi vào khai thác vào cuối năm 2026, nút giao cũ tại Km 13+250 sẽ được rào đóng vĩnh viễn.

Nút giao cũ tại Km 13+250 từng bị sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ tháng 8.2026 dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên đã cơ bản hoàn thành phần tuyến chính, cho phép các phương tiện lưu thông với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Riêng các hạng mục phát sinh và bổ sung sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước ngày 31.12.2026.

Toàn cảnh mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với chiều rộng 22 m ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực triển khai xử lý kỹ thuật triệt để các vị trí sạt trượt phát sinh sau các đợt mưa bão trong năm 2025. Song song với đó, các hạng mục phụ trợ thông minh cũng đang gấp rút lắp đặt bao gồm: hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí tự động không dừng (ETC) và trạm kiểm tra tải trọng xe... nhằm đồng bộ hóa toàn tuyến vào tháng 12.2026.

Tuyến cao tốc đi qua nhiều địa hình đồi đốc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có tổng chiều dài 66 km, đóng vai trò huyết mạch nối liền thành phố Huế với thành phố Đà Nẵng. Điểm đầu của dự án kết nối liên thông với tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, điểm cuối giao cắt với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, với tổng mức đầu tư lên tới hơn 3.217 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thiện, mặt đường, hệ thống cầu và các công trình trên tuyến được mở rộng đồng bộ lên bề mặt 22 m với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, cho phép phương tiện di chuyển với vận tốc thiết kế từ 60 - 80 km/giờ theo đúng tiêu chuẩn đường cao tốc hiện hành.