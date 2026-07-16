Thay đổi thiết kế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn vì phát hiện 6 lô cốt

Ngày 15.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), cho biết đơn vị đã đề xuất thay đổi thiết kế công trình vòng xuyến tại nút giao tuyến cao tốc này với tỉnh lộ 12B .



"Chúng tôi đang điều chỉnh thiết kế để tránh 6 lô cốt này, đây là khu vực nằm trong nút giao tỉnh lộ 12B", ông Long nói

Vị trí thi công nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn với tỉnh lộ 12B (thành phố Huế), nơi vừa phát hiện 6 lô cốt quân sự thời chiến ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

6 lô cốt hình ngũ giác bằng bê tông cốt thép được phát hiện trên đỉnh đồi Xước ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ông Long, khu vực phát hiện 6 lô cốt quân sự nằm trong phạm vi nút giao tỉnh lộ 12B . Các đơn vị liên quan đang tiến hành điều chỉnh thiết kế để né cụm lô cốt này . Phương án cụ thể là giữ nguyên vị trí vòng xuyến, chỉ điều chỉnh một nhánh tuyến đường thuộc vòng xuyến sao cho không chạy qua khu vực có di tích quân sự .

Trước đó, trong quá trình thi công mở rộng cao tốc và xây dựng vòng xuyến kết nối với tỉnh lộ 12B tại địa bàn phường Kim Long (thành phố Huế), các đơn vị thi công đã phát hiện 6 lô cốt quân sự thời chiến . Cụm lô cốt này có hình ngũ giác, được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố trên đỉnh đồi Xước . Từ vị trí đồi cao này, tầm nhìn có thể dễ dàng bao quát, quan sát sông Hương đoạn chạy qua phường Kim Long .

Góc nhìn hướng ra sông Hương đoạn qua phường Kim Long từ vị trí đỉnh đồi có lô cốt quân sự ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được đầu tư mở rộng thành 4 làn xe ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khu vực này ban đầu được quy hoạch là nơi đặt nút giao kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn với tỉnh lộ 12B sau khi nâng cấp, mở rộng . Khi hoàn thành, nút giao sẽ tạo trục kết nối thẳng từ tuyến cao tốc về khu vực cầu Nguyễn Hoàng ở trung tâm thành phố Huế và nút giao cầu Tuần .

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường nội đô, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của phương tiện từ trung tâm thành phố lên cao tốc .

Vị trí nút giao cao tốc và tỉnh lộ 12B (bên trái là đường tránh Huế) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại vị trí này, đơn vị thi công đang thi công mở rộng cao tốc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Máy móc và thiết bị thi công tạm dừng hoạt động tại khu vực nút giao để chờ phương án xử lý ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngay sau khi phát hiện 6 lô cốt nói trên, hoạt động thi công tại khu vực đã được tạm dừng . Ban Quản lý dự án đã thông báo cho chính quyền thành phố Huế để phối hợp kiểm tra, xử lý . Hiện phương án thay đổi thiết kế đang được trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt . Toàn bộ các lô cốt quân sự này cũng đã được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tiếp nhận, quản lý .

