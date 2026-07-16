Thay đổi thiết kế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn vì phát hiện 6 lô cốt

Ngày 15.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), cho biết đơn vị đã đề xuất thay đổi thiết kế công trình vòng xuyến tại nút giao tuyến cao tốc này với tỉnh lộ 12B
"Chúng tôi đang điều chỉnh thiết kế để tránh 6 lô cốt này, đây là khu vực nằm trong nút giao tỉnh lộ 12B", ông Long nói
Theo ông Long, khu vực phát hiện 6 lô cốt quân sự nằm trong phạm vi nút giao tỉnh lộ 12B
Trước đó, trong quá trình thi công mở rộng cao tốc và xây dựng vòng xuyến kết nối với tỉnh lộ 12B tại địa bàn phường Kim Long (thành phố Huế), các đơn vị thi công đã phát hiện 6 lô cốt quân sự thời chiến
Khu vực này ban đầu được quy hoạch là nơi đặt nút giao kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn với tỉnh lộ 12B sau khi nâng cấp, mở rộng
Dự án được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường nội đô, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của phương tiện từ trung tâm thành phố lên cao tốc
Ngay sau khi phát hiện 6 lô cốt nói trên, hoạt động thi công tại khu vực đã được tạm dừng
Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, trong đó đoạn qua Quảng Trị dài 36,3 km, qua thành phố Huế dài 62 km. Hiện đang khai thác giai đoạn 1 quy mô 2 làn xe, định kỳ bố trí các đoạn vượt 4 làn dài 1 - 1,5 km, có làn dừng khẩn cấp. Tốc độ khai thác 60 - 80 km/h tại đoạn 2 làn và 80 km/giờ tại đoạn 4 làn.
Như Thanh Niên đã đưa tin, tháng 12.2025, cao tốc Cam Lộ - La Sơn được khởi công mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, nền đường rộng từ 12 lên 23 m, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, sử dụng hoàn toàn vốn ngân sách nhà nước. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2026.
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