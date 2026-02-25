Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khi nào về đích?

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
25/02/2026 19:34 GMT+7

Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, các nhà thầu thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang hối hả đôn đốc công nhân, làm việc hết công suất, hoàn thành mục tiêu về đích cuối tháng 3.2026.

Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 25.2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), trên công trường mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, các nhà thầu đang khẩn trương làm việc trở lại.

Thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khi nào về đích?- Ảnh 1.

Các nhà thầu thi công trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không khí lao động diễn ra khẩn trương, sôi động. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ từng giờ thời tiết thuận lợi để bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài suốt từ tháng 10 đến tháng 12.2025.

Theo ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án (QLDA) mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, hiện nay dự án được Bộ Xây dựng điều chỉnh tiến độ đến hết tháng 3.2026. Ngay sau kỳ nghỉ tết, Ban QLDA đã đôn đốc tất cả các nhà thầu vào cuộc trở lại, từ mùng 6 tết, không khí trên công trường đã rộn ràng.

Thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khi nào về đích?- Ảnh 2.

Không khí lao động diễn ra khẩn trương, sôi động

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Đến nay toàn bộ dự án sẽ được triển khai 80% sản lượng, về phần cầu chúng tôi đã đúc xong tất cả các dầm, dự án có 50 cây cầu, hiện nay đã cơ bản đã hoàn thiện. Về mặt đường, các nhà thầu đang tập trung thi công các thảm bê tông nhựa lớp 1 và lớp 2, hoàn thiện các hệ thống an toàn giao thông trên tuyến như đúc hộ lan, tay vươn, dải phân cách cứng… Những ngày đầu năm thời tiết thuận lợi, nắng nhiều, chúng tôi hy vọng các nhà thầu tập trung đẩy nhanh đến sớm về đích đúng tiến độ", ông Hiệp nói.

Thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khi nào về đích?- Ảnh 3.

Trong thời gian thi công, cao tốc này vẫn cho các phương tiện ô tô con di chuyển vào ban ngày

ANH: LÊ HOÀI NHÂN

Thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khi nào về đích?- Ảnh 4.

Đến nay toàn bộ dự án sẽ được triển khai 80% sản lượng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khi nào về đích?- Ảnh 5.

Nhiều đoạn mở rộng đã được thảm nhựa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khi nào hết giới hạn tốc độ 50km/giờ

Cùng ngày, PV Thanh Niên đi dọc tuyến cao tốc này, ghi nhận số lượng lớn phương tiện lưu thông trên tuyến. Đa phần là ô tô con, di chuyển theo hướng từ các tỉnh phía bắc trở vào miền Nam sau kỳ nghỉ tết. Vì tuyến đường đi qua nhiều địa hình đồi dốc, kèm với việc đang thi công mở rộng nên tốc độ bị giới hạn 50 km/giờ. Nhiều tài xế "nóng vội" vẫn cố tình vượt ở những khu vực có biển cấm.

Thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khi nào về đích?- Ảnh 6.

Tuyến cao tốc đi qua nhiều đoạn đèo dốc

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết, hiện trên công trường duy trì các mũi thi thi công, với thiết bị cơ giới, máy móc hoạt động liên tục nên để đảm bảo an toàn, đơn vị đã đặt biển báo giới hạn tốc độ 50 km/giờ trong thời gian thi công. Theo ông Hiệp, tuyến đường đi qua nhiều khúc cua, đèo dốc nên trước đây nhiều đoạn tốc độ được giới hạn là 60 km/giờ. Việc giới hạn tốc độ sẽ kéo dài đến hết tháng 3.2026.

Thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khi nào về đích?- Ảnh 7.

Một số phương tiện vẫn cố vượt ẩu

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngoài cắm biển giới hạn tốc độ 50 km/giờ, hiện nay trên tuyến đang cấm toàn bộ xe tải, xe chở khách. Xe ô tô con được phép di chuyển, tuy nhiên từ 16 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau, tuyến đường sẽ cấm tất cả phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Ông Hiệp thông tin, sau khi hoàn thiện việc mở rộng, cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ điều chỉnh tốc độ lên từ 60 - 80 km/giờ, có dải phân cách cứng.

Thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khi nào về đích?- Ảnh 8.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ về đích vào cuối tháng 3.2026

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên khởi công vào ngày 29.5.2025, đi qua thành phố Huế và Đà Nẵng, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Tin liên quan

Chạy xe trên cao tốc sau tết: Mong bác tài nhẹ chân ga, chuẩn tay lái

Chạy xe trên cao tốc sau tết: Mong bác tài nhẹ chân ga, chuẩn tay lái

Cao điểm di chuyển tàu xe sau tết là mối quan tâm hàng đầu của hàng triệu người dân khi quay trở lại các thành phố lớn làm việc. Trong đó chuyện chạy xe trên cao tốc là vấn đề được tranh luận, mổ xẻ của đa số bạn đọc Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc La Sơn - Hòa Liên cao tốc Bắc Nam thi công Huế vượt ẩu Cao tốc La Sơn- Hòa Liên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận