Thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Khi nào về đích?

Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 25.2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), trên công trường mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, các nhà thầu đang khẩn trương làm việc trở lại.



Các nhà thầu thi công trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Không khí lao động diễn ra khẩn trương, sôi động. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ từng giờ thời tiết thuận lợi để bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài suốt từ tháng 10 đến tháng 12.2025.

Theo ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án (QLDA) mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, hiện nay dự án được Bộ Xây dựng điều chỉnh tiến độ đến hết tháng 3.2026. Ngay sau kỳ nghỉ tết, Ban QLDA đã đôn đốc tất cả các nhà thầu vào cuộc trở lại, từ mùng 6 tết, không khí trên công trường đã rộn ràng.

Không khí lao động diễn ra khẩn trương, sôi động ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Đến nay toàn bộ dự án sẽ được triển khai 80% sản lượng, về phần cầu chúng tôi đã đúc xong tất cả các dầm, dự án có 50 cây cầu, hiện nay đã cơ bản đã hoàn thiện. Về mặt đường, các nhà thầu đang tập trung thi công các thảm bê tông nhựa lớp 1 và lớp 2, hoàn thiện các hệ thống an toàn giao thông trên tuyến như đúc hộ lan, tay vươn, dải phân cách cứng… Những ngày đầu năm thời tiết thuận lợi, nắng nhiều, chúng tôi hy vọng các nhà thầu tập trung đẩy nhanh đến sớm về đích đúng tiến độ", ông Hiệp nói.

Trong thời gian thi công, cao tốc này vẫn cho các phương tiện ô tô con di chuyển vào ban ngày ANH: LÊ HOÀI NHÂN

Đến nay toàn bộ dự án sẽ được triển khai 80% sản lượng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều đoạn mở rộng đã được thảm nhựa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khi nào hết giới hạn tốc độ 50km/giờ

Cùng ngày, PV Thanh Niên đi dọc tuyến cao tốc này, ghi nhận số lượng lớn phương tiện lưu thông trên tuyến. Đa phần là ô tô con, di chuyển theo hướng từ các tỉnh phía bắc trở vào miền Nam sau kỳ nghỉ tết. Vì tuyến đường đi qua nhiều địa hình đồi dốc, kèm với việc đang thi công mở rộng nên tốc độ bị giới hạn 50 km/giờ. Nhiều tài xế "nóng vội" vẫn cố tình vượt ở những khu vực có biển cấm.

Tuyến cao tốc đi qua nhiều đoạn đèo dốc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết, hiện trên công trường duy trì các mũi thi thi công, với thiết bị cơ giới, máy móc hoạt động liên tục nên để đảm bảo an toàn, đơn vị đã đặt biển báo giới hạn tốc độ 50 km/giờ trong thời gian thi công. Theo ông Hiệp, tuyến đường đi qua nhiều khúc cua, đèo dốc nên trước đây nhiều đoạn tốc độ được giới hạn là 60 km/giờ. Việc giới hạn tốc độ sẽ kéo dài đến hết tháng 3.2026.

Một số phương tiện vẫn cố vượt ẩu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngoài cắm biển giới hạn tốc độ 50 km/giờ, hiện nay trên tuyến đang cấm toàn bộ xe tải, xe chở khách. Xe ô tô con được phép di chuyển, tuy nhiên từ 16 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau, tuyến đường sẽ cấm tất cả phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Ông Hiệp thông tin, sau khi hoàn thiện việc mở rộng, cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ điều chỉnh tốc độ lên từ 60 - 80 km/giờ, có dải phân cách cứng.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ về đích vào cuối tháng 3.2026 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên khởi công vào ngày 29.5.2025, đi qua thành phố Huế và Đà Nẵng, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.