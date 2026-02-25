Chạy xe trên cao tốc sau tết: Mong bác tài nhẹ chân ga, chuẩn tay lái

Trong những ngày qua, có rất nhiều thông tin liên quan đến các vụ tai nạn cũng như hành vi lái xe không đảm bảo an toàn trên trục cao tốc Bắc - Nam trước, trong và sau tết, đặc biệt là trên đoạn cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Điển hình như các bản tin trên Thanh Niên: 3 vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra gần như liên tiếp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào chiều mùng 7 tháng giêng; Điều tra vụ tai nạn liên hoàn gây thiệt hại nặng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây... có nhiều bạn đọc (BĐ) tham gia bình luận.

BĐ Hoamai viết: "Không giữ khoảng cách an toàn và thiếu tập trung là nguyên nhân chính gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc" còn BĐ Le Quang ngao ngán trước ý thức kém của một số tài xế: "Đã quen tánh cẩu thả, không ý thức, liều lĩnh coi thường pháp luật"...

Ba vụ tai nạn đã xảy ra chiều 23.2 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH: H.K

Xin đừng "khôn lỏi"

BĐ Minh Hoang bình luận: "Một đoạn cao tốc ngắn vậy mà 3 vụ tai nạn xảy ra trong một ngày thật là khó chấp nhận. Mong các bác tài vững tay lái, nhẹ chân ga khi chạy trên cao tốc. Mong CSGT điều tra xử phạt nặng các tài xế vi phạm, thậm chí là tước bằng".

BĐ Nguyen Hong Thai chỉ rõ: "Nhiều người cứ muốn được đi đường của mình, cao tốc đã nhỏ 2 làn rồi thì phải chịu khó nhường nhau chứ! Mấy xe mà cứ qua phải, lách trái liên tục trong khi đường cao tốc thì chật, xe đông; lỡ có tình huống thì tai nạn liên hoàn là điều không tránh khỏi".

Đồng tình, BĐ Ngoc Hung Ta viết: "Tôi chạy cao tốc giữ khoảng cách an toàn thì có ông "khôn lỏi", chen vào như vậy biểu sao không đụng". Phản hồi bình luận này, BĐ Tran Minh Dang ý kiến thêm: "Dùng từ "khôn lỏi" là đúng lắm á! Nhiều người ỷ mình "khôn" nên cứ tha hồ vượt trái vượt phải mà quên chú ý khoảng cách an toàn. Đường vào nam sau tết đông xe, càng nhiều xe vượt liên tục thì nguy cơ tai nạn dễ xảy ra".

Bạn Hoanglong 84 cảnh báo: "Cái tật xấu "điền vào chỗ trống" là một tai họa trên cao tốc" còn BĐ Quynh Hoang cũng gửi lời cảm ơn: "Những ngày lễ tết, lực lượng CSGT ứng trực liên tục cũng góp phần giải tỏa ùn tắc khi có tai nạn xảy ra trên cao tốc. Cảm ơn các chiến sĩ CSGT!".

Chuẩn tài xế cho đường cao tốc

Câu chuyện cao tốc chưa có hồi kết khi BĐ Dung Nguyen phản hồi về bài viết Cơ quan chức năng phạt nặng xe giường nằm nhồi nhét khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: "Đây là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông trên cao tốc. Ngày tết tranh thủ hốt khách, chạy nhanh, sức nặng lớn thì gia tốc cao, nếu có tình huống đột ngột xảy ra là không xử lý kịp. Cao tốc VN ngày tết xe chạy đông nghẹt, khoảng cách an toàn không còn là 100 m nữa nên các bác tài phải cực kỳ chú ý tốc độ".

Một trong những giải pháp được nhiều BĐ ủng hộ là việc phân làn tạm trên cao tốc hiện nay. BĐ Mai Toi viết: "Tôi ủng hộ việc phân làn trên cao tốc, xe to xe bự chạy chậm thì nên đi 1 làn, xe con tốc độ cao thì đi 1 làn. Khi nào hoàn toàn trống thì cho vượt chứ nhiều khi chạy mà bị 2 ông container chắn trước mặt thì chịu trận luôn, cao tốc đi tốc độ thấp".

Bạn Nguyen Anhnghi chỉ ra điều cốt lõi: "Rất, rất nhiều bất cập tiềm ẩn, nguy cơ mất ATGT do chính con người chúng ta chủ quan, tạo nên, tạo ra. Đường sá quá tải, lại thiếu các trạm dừng nghỉ... Nếu có thể, phải làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân thì lần sau mọi việc mới đâu vào đấy hiệu quả, trách nhiệm".

Góp ý một cách tổng quan hơn, BĐ Phuc Long Tran đề xuất giải pháp: "Một trong những giải pháp hạn chế tai nạn trên cao tốc là mở rộng làn đường, cao tốc nhà mình có 2 làn nên khi vào dịp cao điểm là quá tải, không lối thoát. Một tai nạn nhỏ xảy ra là kể như "tắc cao tốc". Thứ hai là phải tăng cường camera phạt nguội để các bác tài hết sức chú ý, cẩn thận tránh phóng nhanh vượt ẩu. Thứ ba, nếu tình trạng không có chuyển biến thì nên tăng mức xử phạt nặng hơn để không ai dám lờn luật".