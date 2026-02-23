5 vụ tai nạn trên cao tốc qua Hà Tĩnh trong ngày cuối kỳ nghỉ tết

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT, Bộ Công an), trong ngày cuối kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ (mùng 6 tháng giêng), trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô xảy ra trên tuyến cao tốc qua địa phận Hà Tĩnh ngày 22.2 ẢNH: TÂN KỲ

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 ngày 22.2, xe ô tô biển số 73A-074.xx lưu thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam, khi đi qua địa phận xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 61A-703.xx chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến 2 phương tiện hư hỏng khá nặng. Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phối hợp với đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ việc.

Các vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh khiến các phương tiện bị hư hỏng ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, cách vị trí nêu trên khoảng 200 m, cũng trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, làm 2 trẻ em bị thương, các phương tiện hư hỏng.

Ngoài 2 vụ tai nạn giao thông nêu trên, trong ngày 22.2, tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng ghi nhận thêm một vụ va chạm khác và tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng xảy ra 2 vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh gia tăng chủ yếu là do người dân đồng loạt trở lại các tỉnh, thành phố lớn sau kỳ nghỉ tết nên mật độ phương tiện lưu thông tăng cao. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xảy ra các vụ va chạm giao thông là do các tài xế không giữ đúng khoảng cách an toàn.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý 432 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền gần 1 tỉ đồng trong 9 ngày nghỉ tết ẢNH: TÂN KỲ

Theo thống kê từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong 9 ngày nghỉ tết Bính Ngọ, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 432 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền gần 1 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 6 trường hợp.

Trong dịp tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 5 người.