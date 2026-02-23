Tết Bính Ngọ, mừng tuổi mới trẻ mồ côi

"R ẤT VUI KHI ĐƯỢC CÁC BÁC ĐẾN THĂM"

Đó là chia sẻ của em Nguyễn Thuận Thiên, sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, và em trai Nguyễn Phát, học lớp 8 Trường THCS Chánh Hưng (P.Chánh Hưng, TP.HCM) khi nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đến thăm gia đình dịp xuân mới Bính Ngọ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, mừng tuổi và lì xì cho các em Nguyễn Thuận Thiên, Nguyễn Phát, và trao phần quà tết cho mẹ của hai em ẢNH: THANH ĐÔNG

Chị Nguyễn Thị Thanh Kiều, mẹ của hai em, chia sẻ với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn: "Mẹ con tôi cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhiều lắm. Nhờ sự bảo trợ của chương trình mà mẹ con tôi vượt qua nhiều khó khăn. Dịp tết năm nay, Thuận Thiên tranh thủ những ngày nghỉ, chạy xe công nghệ giao thức ăn, kiếm thêm thu nhập để phụ mẹ. Thấy con ra đường nhiều, tôi vừa lo cho sự an toàn của con, nhưng cũng mừng khi con trưởng thành lên từng ngày. Nguyễn Phát thì lên trường phụ giúp thầy cô lo hội xuân. Tôi cũng tranh thủ đi phụ thêm quán ăn".

Sau khi trò chuyện, thăm hỏi gia đình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã lì xì mừng tuổi cho hai em, mỗi em 2,5 triệu đồng, và trao cho chị Thanh Kiều phần quà từ tòa soạn Báo Thanh Niên. "Tôi xúc động, ấn tượng và vui khi thấy hai cháu rất ngoan, học giỏi. Mong gia đình có mùa xuân mới Bính Ngọ với nhiều niềm vui, dồi dào sức khỏe, hai cháu sẽ đạt được thành tích cao trong học tập. Trong quá trình các cháu học tập, sinh hoạt, có khó khăn hay cần hỗ trợ gì, cứ liên hệ với Báo Thanh Niên, với những người làm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời để được hỗ trợ chị nhé", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhắn nhủ.

Cũng dịp này, nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, đến thăm và lì xì 2 em Diệp Hoàng Nhã Văn và Diệp Trọng Khiêm (ngụ TP.HCM). Nhã Văn và Trọng Khiêm không may mất cha trong đại dịch Covid-19, mẹ làm nhân viên văn phòng, gia đình còn nhiều khó khăn.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, đến thăm và lì xì cho em Diệp Hoàng Nhã Văn ẢNH: THANH ĐÔNG

"T ÔI THẤY RẤT ẤM LÒNG"

Trong hành trình thăm, lì xì mừng tuổi cho các trẻ dịp Tết Bính Ngọ, chúng tôi đến thăm gia đình hai trẻ Tăng Huyền Anh (sinh năm 2014) và Tăng Mộc Anh (2021), là hai con của anh Tăng Nguyễn Duy An (ở P.Hạnh Thông, TP.HCM).

Nhà báo Trần Thanh Bình - Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên - mừng tuổi cho các cháu Tăng Huyền Anh và Tăng Mộc Anh ẢNH: BÙI CHIẾN

Cách đây hơn 3 năm, chúng tôi nhận được những dòng tâm sự của Tăng Huyền Anh trên tấm thiệp mừng sinh nhật mẹ do em tự làm: "Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ, con và ba đến chùa, thắp hương cho mẹ nè. Con làm tấm thiệp này để mừng sinh nhật mẹ, mẹ ở nơi xa, mẹ có nhớ con không? Còn con, lúc nào cũng nhớ mẹ. Có đêm con mơ thấy mẹ về, mẹ ôm con, mẹ khóc, con cũng khóc, con giật mình thức dậy vì mừng quá nhưng chẳng thấy mẹ đâu…".

Hôm nay, gặp lại Tăng Huyền Anh, em đã cao hơn, vui tươi hơn, em khoe học kỳ 1 vừa qua đã đạt học sinh giỏi. Khi chúng tôi hỏi dạo này có vẽ nhiều nữa không thì Huyền Anh bẽn lẽn cười. Còn Tăng Mộc Anh năm nay 5 tuổi, ở nhà với ông bà nội rất ngoan. Anh Tăng Nguyễn Duy An chia sẻ: "Tôi thực sự biết ơn các nhà hảo tâm và Báo Thanh Niên thật nhiều vì đã giúp đỡ cha con tôi trong lúc khó khăn và đau khổ nhất. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu không có sự giúp đỡ, cưu mang này thì không biết gia đình tôi sống ra sao. Nay các cháu còn được đến thăm, lì xì mừng tuổi, gia đình chúng tôi thật vô cùng biết ơn!".

Điểm đến tiếp theo của những người làm chương trình là thăm hai bé Nguyễn Đăng Khôi (sinh năm 2021) và Nguyễn Ngọc Hoàng Anh (2017) tại P.Tam Phú, TP.HCM. Đây là 2 trẻ mồ côi mẹ trong đại dịch Covid-19, đang nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Vừa gặp chúng tôi, hai bé đã khoanh tay chào, cười vui như người thân trong gia đình và ríu rít khoe thành tích học tập cũng như các hoạt động múa, hát, biểu diễn thời trang ở trường trong những ngày chào đón năm mới.

Nhà báo Kim Phượng - Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên - mừng tuổi cho các em Nguyễn Đăng Khôi và Nguyễn Ngọc Hoàng Anh ẢNH: K.P

Lâm cảnh gà trống nuôi 2 con từ lúc con trai Đăng Khôi mới lọt lòng mẹ và con gái Hoàng Anh vừa được 4 tuổi, đến nay đã gần 5 năm, anh Nguyễn Đăng Trúc (44 tuổi) cảm thấy vui, hạnh phúc khi nhìn con khôn lớn từng ngày, nhờ vậy mà dần nguôi ngoai nỗi đau mất vợ.

Anh Trúc chia sẻ: "Thực tình trong những năm qua nếu không có sự giúp đỡ của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và các nhà bảo trợ thì tôi thực sự rất khó khăn khi chăm cùng lúc 2 cháu nhỏ như thế này. Số tiền hỗ trợ hằng tháng đỡ đần tôi rất nhiều trong việc lo cho con học hành và những lúc các con đau ốm. Đến hôm nay cả 2 bé đã lớn hơn nên việc chăm sóc, ăn uống hay ốm vặt cũng đỡ hơn nhiều. Bây giờ tôi cũng có thêm thời gian yên tâm làm việc, kiếm thêm thu nhập để lo cho con".

Sau khi đại diện Báo Thanh Niên lì xì cho hai trẻ, mỗi trẻ 2,5 triệu đồng, anh Nguyễn Đăng Trúc bày tỏ: "Tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã kết nối, bảo trợ, luôn quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho mấy cha con suốt thời gian qua, đặc biệt là những ngày tết mà vẫn nhớ, đến thăm các cháu, tôi thấy rất ấm lòng và vui. Kính chúc quý báo ngày càng lớn mạnh và có nhiều chương trình ý nghĩa cho xã hội, chúc toàn thể quý anh chị phóng viên, nhân viên Báo Thanh Niên năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc!".