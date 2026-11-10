Huế: Lũ bao vây khu dân cư vùng hạ du sông Truồi

Sáng 10.11, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Lộc An (thành phố Huế) cho biết mưa lớn từ đêm qua đã khiến khu dân cư ven hạ du sông Truồi bị ngập úng.

Tuyến đường tại thôn Bàn Môn 1, xã Lộc An ngập sâu ẢNH: ANH DUY

Tại thôn Bàn Môn 1, mưa lớn làm tuyến đường liên thôn ven sông ngập cục bộ, nước tràn vào vườn tược và bủa vây khu dân cư. Dòng nước từ đầu nguồn sông Truồi đổ về kết hợp triều cường dâng cao chảy xiết, có đoạn ngập sâu hơn 70 cm, tràn vào nhà dân.

Người dân sống ở hạ du sông Truồi cho biết nước bắt đầu dâng lên từ khoảng 21 giờ ngày 9.11 và đến sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Nước tràn vào sân nhà người dân ở thôn Bàn Môn 1 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ngay sau khi lũ tràn về, lực lượng phòng thủ dân sự cơ sở xã Lộc An đã triển khai các biện pháp ứng cứu, chủ động di dời dân tại các vùng trũng thấp, ưu tiên các hộ gia đình neo đơn và người cao tuổi đến nơi an toàn.

Nước trên sông Truồi dâng cao, gây ngập lụt vùng hạ du ẢNH: ANH DUY

Bên cạnh xã Lộc An, mưa lớn từ chiều tối 9.11 cũng gây ngập lụt và ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố Huế.

Cụ thể, tại xã A Lưới 2, tuyến đường Hồ Chí Minh qua thôn Hợp Thành bị ngập cục bộ từ 0,3 - 0,4 m trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 9.11. Lực lượng chức năng đã kịp thời rào chắn, đặt biển cảnh báo và điều tiết giao thông (hiện nước đã rút).

Tại xã Khe Tre, đoạn đường qua trung tâm xã ngập cục bộ từ 0,2 - 0,3 m do mưa lớn (hiện nước đã rút).

Tại phường Thuận An, gió mạnh, sóng lớn và triều cường dâng cao làm ngập các tuyến đường chính tại tổ dân phố Thai Dương Hạ từ 0,2 - 0,3 m. Đặc biệt, tại tổ dân phố An Hải, sóng biển kết hợp triều cường gây sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 100 m, xâm thực sâu vào đất liền 20 m.

Như Thanh Niên đã đưa tin, để chủ động ứng phó với mưa lớn cơ quan chức năng thành phố Huế cũng đã có lệnh tăng lưu lượng điều tiết hai hồ chứa thủy điện Hương Điền và Bình Điền.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ sáng 10.11 đến sáng 12.11, địa phương tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 170 - 350 mm, có nơi trên 500 mm (cả đợt từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm). Ngoài ra, không khí lạnh cường độ mạnh cũng gây gió giật mạnh cấp 6 - 7 trên đất liền, vùng ven biển có lúc giật cấp 8, trên biển giật cấp 9, khiến một số cây xanh bị gãy đổ.