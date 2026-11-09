Nhiều trường ở Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn

Ngày 9.11, thông tin từ UBND xã Nông Cống cho biết, trong ngày 9.11, có 4 trường và điểm trường trên địa bàn xã phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học, 7 trường và điểm trường khác chỉ có một số học sinh đi học.

Mưa lớn kéo dài gây ngập sân trường, đường giao thông khiến hàng ngàn học sinh ở xã Nông Cống không thể đến trường trong ngày 9.11 ẢNH: C.T.V

Nguyên nhân, mưa lớn trong đêm ngày 8 và sáng 9.11 khiến nhiều trường, điểm trường bị ngập; một số khu dân cư, đường giao thông bị ngập.

Các trường, điểm trường buộc phải cho học sinh nghỉ học toàn trường, gồm: Trường mầm non Nông Cống 1, Trường mầm non Nông Cống 2, Trường tiểu học Kim Đồng và Trường THCS Trần Phú.

Các trường, điểm trường vẫn tổ chức dạy học, nhưng có số lượng lớn học sinh nghỉ học do mưa lũ, gồm: trường chính và các phân hiệu Minh Thọ, Minh Khôi của Trường tiểu học Nông Cống; trường chính và các phân hiệu Vạn Thiện, Minh Khôi, Minh Nghĩa của Trường THCS Nông Cống.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 8 và sáng 9.11, hầu khắp các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài.

Riêng trên địa bàn xã Nông Cống, do nước từ thượng nguồn đổ về và địa bàn xã có mưa lớn kéo dài khiến nước sông Yên (chảy qua xã Nông Cống) dâng nhanh, lúc 7 giờ ngày 9.11 đã vượt mức báo động 2 là 0,15 m.

Dự báo đến 13 giờ ngày 9.11, lũ trên sông Yên sẽ vượt mức báo động 3, nguy cơ gây ngập vùng trũng thấp của nhiều xã hạ lưu, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2.