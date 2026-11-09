    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Nhiều trường ở Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn

    Minh Hải
    Minh Hải
    Mưa lớn gây ngập khiến nhiều trường học ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) phải cho học sinh nghỉ học, nhiều đoạn đường và khu dân cư trên địa bàn xã này cũng ngập cục bộ.

    Ngày 9.11, thông tin từ UBND xã Nông Cống cho biết, trong ngày 9.11, có 4 trường và điểm trường trên địa bàn xã phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học, 7 trường và điểm trường khác chỉ có một số học sinh đi học.

    Ảnh hưởng không khí lạnh: Hàng loạt trường phải cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn - Ảnh 1.

    Mưa lớn kéo dài gây ngập sân trường, đường giao thông khiến hàng ngàn học sinh ở xã Nông Cống không thể đến trường trong ngày 9.11

    ẢNH: C.T.V

    Nguyên nhân, mưa lớn trong đêm ngày 8 và sáng 9.11 khiến nhiều trường, điểm trường bị ngập; một số khu dân cư, đường giao thông bị ngập.

    Các trường, điểm trường buộc phải cho học sinh nghỉ học toàn trường, gồm: Trường mầm non Nông Cống 1, Trường mầm non Nông Cống 2, Trường tiểu học Kim Đồng và Trường THCS Trần Phú.

    Các trường, điểm trường vẫn tổ chức dạy học, nhưng có số lượng lớn học sinh nghỉ học do mưa lũ, gồm: trường chính và các phân hiệu Minh Thọ, Minh Khôi của Trường tiểu học Nông Cống; trường chính và các phân hiệu Vạn Thiện, Minh Khôi, Minh Nghĩa của Trường THCS Nông Cống.

    Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 8 và sáng 9.11, hầu khắp các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài. 

    Riêng trên địa bàn xã Nông Cống, do nước từ thượng nguồn đổ về và địa bàn xã có mưa lớn kéo dài khiến nước sông Yên (chảy qua xã Nông Cống) dâng nhanh, lúc 7 giờ ngày 9.11 đã vượt mức báo động 2 là 0,15 m.

    Dự báo đến 13 giờ ngày 9.11, lũ trên sông Yên sẽ vượt mức báo động 3, nguy cơ gây ngập vùng trũng thấp của nhiều xã hạ lưu, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2.

    Tin liên quan

    Mưa lớn gây sụt mố cầu khiến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành bị tê liệt

    Mưa lớn gây sụt mố cầu khiến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành bị tê liệt

    Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua thôn Kim Đồng (xã Thanh Kỳ, Thanh Hóa) bị chia cắt do mố cầu Bái Sim bị sụt lún, khiến phương tiện giao thông không thể qua lại.

    Khám phá thêm chủ đề

    Sông Yên học sinh nghỉ học áp thấp nhiệt đới mưa lớn

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận