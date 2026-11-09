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    Mưa lớn gây sụt mố cầu khiến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành bị tê liệt

    Minh Hải
    Minh Hải

    Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua thôn Kim Đồng (xã Thanh Kỳ, Thanh Hóa) bị chia cắt do mố cầu Bái Sim bị sụt lún, khiến phương tiện giao thông không thể qua lại.

    Sáng 9.11, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thành Kỳ cho biết, khoảng 3 giờ sáng 11.9, mưa rất lớn khiến nước suối chảy xiết làm xói mòn và gây sụt lún 2 đầu mố cầu Bái Sim tại Km24+987 trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành (tuyến đường nối từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Xuân Bình).

    Quốc lộ Nghi Sơn – Bài Trành tê liệt - Ảnh 1.

    Cầu Bái Sim sụt lún chia cắt tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành

    ẢNH: C.T.V

    Theo đó, 2 mố cầu đều bị sụt lún, trong đó một đầu cầu sụt lún tách biệt với đường nối, nên người và phương tiện không thể qua lại. Chính quyền xã Thanh Kỳ đã giăng dây và đặt biển cảnh báo, đồng thời tổ chức lực lượng túc trực hướng dẫn người và phương tiện lưu thông bằng đường khác.

    Cũng theo ông Sơn, đêm ngày 8 và sáng 9.11 trên địa bàn xã Thanh Kỳ có mưa rất lớn, lượng mưa đo được trong 24 giờ lên tới 470 mm khiến nước hồ Yên Mỹ (trên địa bàn xã Thanh Kỳ) dâng nhanh, hàng chục đập tràn nước dâng cao và chảy xiết.

    Quốc lộ Nghi Sơn - Bài Trành dài 54 km, nối từ Khu kinh tế Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh. Tuyến quốc lộ này có vai trò kết nối giao thương giữa khu vực phía nam với khu vực miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa; lưu thông hàng hóa từ các cảng, các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Nghi Sơn với các tỉnh qua tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

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    hồ yên mỹ quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành Khu kinh tế Nghi Sơn mưa lớn ở Thanh Hóa sụt lún

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