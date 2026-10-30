Lâm Đồng cấm xe qua đoạn quốc lộ 28 sụt lún, nguy cơ đứt gãy

Sáng 30.10, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã thông báo cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn Km136+800 - Km136+900 trên quốc lộ 28, thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà, từ 18 giờ ngày 30.10 đến khi có thông báo mới.

Km136+800 - Km136+900 trên quốc lộ 28, thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà, bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng ẢNH: CTV

Theo Sở Xây dựng, mưa lớn kéo dài liên tục từ đầu tháng 9 đến ngày 29.10 khiến nền, mặt đường tại khu vực trên bị sụt lún nghiêm trọng. Các vết nứt không chỉ xuất hiện trên mặt đường mà còn lan từ taluy dương xuống taluy âm, kéo dài đến mép hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3.

Vết nứt lan rộng, nguy cơ đứt gãy nền đường

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy toàn bộ đoạn đường tiếp tục sụt lún, vị trí sâu nhất khoảng 35 cm. Tại Km136+890, phía bên trái tuyến xuất hiện vết nứt từ mép mặt đường xuống mái taluy âm, dài khoảng 70 m, rộng 10 cm, sâu trung bình 20 cm.

Ở phía taluy dương, từ nền đường lên đỉnh đồi trong phạm vi khoảng 60 m, xuất hiện thêm nhiều vết nứt rộng 0,2 - 0,5 m, hình thành các cung trượt hướng về phía taluy âm.

Đoạn đường trên quốc lộ 28 tiếp tục sụt lún, vị trí sâu nhất khoảng 35 cm ẢNH: CTV

Trong khi đó, phía taluy âm, từ vai đường đến mép hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3, dài khoảng 100 m, cũng xuất hiện nhiều vết nứt rộng 0,2 - 1 m. Tường chắn taluy âm bị đẩy ngang khoảng 20 cm; phần chân móng xuất hiện vết nứt dài 15 m, rộng 5 cm, có dấu hiệu bị xô đổ.

Đáng chú ý, phạm vi cung trượt lớn kéo dài từ đỉnh taluy dương đến mép hồ thủy điện Đồng Nai 3, rộng khoảng 100 m, dài 170 m. Các vết nứt tiếp tục mở rộng với tốc độ 0,5 - 10 cm mỗi ngày, cho thấy nguy cơ sạt lở, đứt gãy nền đường và chia cắt giao thông rất cao.

Trước diễn biến này, ngày 26.10, Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 kiểm tra hiện trường, đề xuất phương án thiết kế xử lý nhằm đảm bảo ổn định lâu dài đoạn tuyến. Đây là khu vực thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28 đoạn Di Linh - Gia Nghĩa.

Ngày 28.10, các đơn vị tiếp tục kiểm tra, thống nhất phương án tổ chức phân luồng giao thông để chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở.

Hai lộ trình thay thế để đến Đà Lạt

Trong thời gian cấm lưu thông qua đoạn Km136+800 - Km136+900 trên quốc lộ 28, Sở Xây dựng hướng dẫn các phương tiện di chuyển giữa khu vực Gia Nghĩa và Đà Lạt theo hai lộ trình thay thế.

Cụ thể, lộ trình thứ nhất từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ vào đường vào thủy điện Đồng Nai 4, kết nối ĐT.725 tại Km132+000, sau đó ra quốc lộ 20 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Từ 18 giờ ngày 30.10 cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn Km136+800 - Km136+900 trên quốc lộ 28, thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà ẢNH: CTV

Lộ trình thứ hai từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào tỉnh lộ 4B đến quốc lộ 27 tại Km84+400. Từ đây, phương tiện có thể tiếp tục theo quốc lộ 27 ra quốc lộ 20 hoặc đi theo ĐT.722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo, rào chắn và bố trí chốt trực kiểm soát giao thông tại khu vực xảy ra sự cố. Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng chính quyền các xã Phúc Thọ Lâm Hà, Tà Đùng phối hợp tuần tra, hướng dẫn phân luồng 24/24 giờ.

Phía taluy dương, trong phạm vi từ nền đường lên đỉnh đồi dài khoảng 60 m, xuất hiện thêm nhiều vết nứt rộng 0,2 - 0,5 m ẢNH: CTV

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 khẩn trương phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát toàn diện địa hình, địa chất khu vực cung trượt, bổ sung phương án xử lý bền vững để sớm triển khai thi công, khôi phục giao thông an toàn trên quốc lộ 28.