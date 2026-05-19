Thời sự Dân sinh

Cấm lưu thông qua đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 từ 5 giờ ngày 20.5

19/05/2026 21:58 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Gia Bắc, đoạn Km43+500 - Km54 trên quốc lộ 28, kể từ 5 giờ ngày 20.5.

Ngày 19.5, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết các đơn vị liên quan đang triển khai thi công xử lý sạt lở trên tuyến quốc lộ 28, đoạn Km43+500 - Km60 qua đèo Gia Bắc theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 27.1.2026 của UBND tỉnh.

Như Thanh Niên đã thông tin, những ngày qua, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Lâm Đồng khiến nguy cơ sạt lở gia tăng ở nhiều khu vực. Tại xã Sơn Điền, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28.

Đặc biệt, tại Km51+900, hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương đổ tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Sau khi thống nhất với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và UBND xã Sơn Điền, Sở Xây dựng quyết định cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua đoạn đèo Gia Bắc từ Km43+500 - Km54 từ 5 giờ ngày 20.5 để phục vụ thi công và đảm bảo an toàn giao thông, cho đến khi có thông báo mới.

Hướng dẫn các tuyến đường thay thế

Sở Xây dựng Lâm Đồng hướng dẫn các phương tiện lưu thông từ khu vực Lâm Đồng về Bình Thuận và ngược lại theo các tuyến thay thế gồm:

Đi theo quốc lộ 20, sau đó rẽ quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh xuống ngã ba Lương Sơn; hoặc lưu thông theo quốc lộ 55; hoặc đi tuyến đường B'Sa - Đạ P'Loa (ĐT.717).

Đối với các phương tiện từ phía Bình Thuận, có thể di chuyển từ cao tốc Bắc - Nam hoặc quốc lộ 1 theo quốc lộ 28B, quốc lộ 55 hoặc tuyến ĐT.717 để lên Lâm Đồng.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng và đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ rào chắn, biển báo và hệ thống hướng dẫn phân luồng giao thông. Đồng thời đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian cấm đường.

Đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 lại sạt lở, khuyến cáo không lưu thông

Mưa nhiều khiến đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền (Lâm Đồng) bị sạt lở, chính quyền khuyến cáo người dân không lưu thông qua đèo để đảm bảo an toàn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
