Cận cảnh quốc lộ 28B - cung đường mới đi Đà Lạt đang về đích

Trở lại quốc lộ 28B ngày 19.3, phóng viên Thanh Niên chứng kiến lực lượng thi công đang tăng tốc để thực hiện những km cuối cùng, đặc biệt những cầu cạn trên đèo Đại Ninh.

Ông Lê Viết Chung, Phó ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (trước là Ban Quản lý dự án 5), cho biết hiện dự án đã cơ bản hoàn thành từ Km0 đến Km68. Giá trị thực hiện dự án đến nay khoảng 914/1.106 tỉ đồng, đạt 83% giá trị hợp đồng.

Theo đó, khối lượng thảm bê tông nhựa đã đạt 59,5/68 km toàn tuyến. Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung đang đốc thúc các nhà thầu tăng tốc để kịp hoàn thành trong tháng 4.2026.

Đối với gói thầu XD1 (từ Km0 - Km42), giá trị thực hiện đến nay đạt 445/611 tỉ đồng, tương đương 73% khối lượng. Công tác thảm bê tông nhựa đã hoàn thành 33/41 km (đạt 80%), còn lại khoảng 8 km đang tiếp tục triển khai.

Theo ông Chung, trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhờ đó, khối lượng thảm bê tông nhựa tăng thêm khoảng 8,5 km so với thời điểm cuối tháng 1.2026, nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách từ TP.HCM lên Đà Lạt.

Ông Chung cho biết, đoạn Km0 - Km3 của dự án hiện vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đại diện đơn vị thi công đề nghị chính quyền địa phương sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai đồng bộ, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đối với gói thầu XD2 (Km42 - Km69), sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi mưa bão, tiến độ hiện đã được đẩy nhanh trở lại. Giá trị thực hiện đạt 459/495 tỉ đồng, tương đương 96%. Công tác thảm bê tông nhựa và thông tuyến các cầu đạt 26,5/27 km (98%). Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối, phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 4.2026.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành gói XD1 (thuộc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung), cho biết những "mắt xích" cuối cùng đang được các kỹ sư, công nhân dồn lực tháo gỡ.

Cầu cạn số 4 hiện chưa thể nối liền do phát sinh điều kiện địa chất phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình thi công

Trên toàn tuyến hiện chỉ còn 2 hạng mục cầu cạn số 1 và số 4 chưa hoàn thiện. Trong đó, cầu cạn số 1 dự kiến sẽ thông xe vào cuối tháng 3.

Riêng cầu cạn số 4 gặp khó khăn do điều kiện địa chất phát sinh phức tạp, khiến việc thi công chưa thể nối liền. Tuy vậy, các đơn vị vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4.2026.

Theo ông Tuấn, hiện trên toàn tuyến chỉ còn 5 phân đoạn ngắn chưa được thảm bê tông nhựa, tập trung tại các vị trí Km19, Km21, Km23, Km41 và đoạn kết nối với cao tốc. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 25.4.2026, các đơn vị sẽ hoàn thành thảm nhựa với tổng chiều dài khoảng 4,3 km. Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết việc thi công đang gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng cao đột biến, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành và vật liệu. Trước áp lực này, đơn vị thi công đề xuất được giãn tiến độ, chờ khi giá nhiên liệu ổn định hơn để tiếp tục triển khai.

"Chúng tôi đang hối thúc các đơn vị thi công hoàn tất vào tháng 4.2026, còn lại toàn bộ hạng mục hộ lan, gia cố mái taluy… sẽ dứt điểm trong tháng 5.2026 theo đúng chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam và cam kết với tỉnh", ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 28B được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1495/QĐ-BGTVT ngày 16.11.2023. Dự án có tổng chiều dài khoảng 68 km, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với thời gian thi công hoàn thành trong năm 2025, hoàn thiện và bàn giao trong năm 2026.