Quốc lộ 28B: Nỗi ám ảnh của tài xế, du khách trong dịp Tết Bính Ngọ

Ngày 23.2, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xác nhận tình trạng ách tắc kéo dài trên quốc lộ 28B, đặc biệt vào cao điểm từ 27 đến 29 tháng chạp và mùng 4 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày trước và sau Tết Bính Ngọ, quốc lộ 28B, tuyến đường huyết mạch nối từ quốc lộ 1 (đoạn thuộc xã Lương Sơn, Bình Thuận cũ) lên quốc lộ 20 (đoạn thuộc huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cũ), cung đường chính kết nối Đà Lạt với Mũi Né, liên tục rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng, khiến nhiều tài xế mệt mỏi, bức xúc.

Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh, ngày 15.2 (28 tháng chạp) ẢNH: C.T.V

Thi công dang dở, đèo thành "nút thắt cổ chai"

Trong đó, nhiều đoạn đèo trên quốc lộ 28B đang thi công dang dở trở thành "nút thắt cổ chai", dòng xe ken đặc, nhích từng mét. Ông Nguyễn Quốc Hùng (TP.HCM) ngao ngán: "Đi nghỉ tết mà như đi hành xác. Tiến không được, lùi không xong, 2 bên là ta luy, phía trước kẹt cứng".

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, một trong những điểm gây ách tắc nghiêm trọng nằm tại Km40+500 - Km41+200. Đoạn này do Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa thi công mặt đường cấp phối đá dăm nhưng bị bong bật, hư hỏng nặng. Xe gầm thấp di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện chết máy, mắc kẹt giữa đường, khiến ùn ứ kéo dài.

Đoạn từ Km40+500 - Km41+200 quốc lộ 28B, mặt đường cấp phối đá dăm chưa được lu lèn, bị bong bật khiến xe cộ không thể lưu thông ẢNH: C.T.V

Đơn vị thi công chưa kịp thời khắc phục sự cố và không bố trí người điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc. Chỉ sau khi Sở Xây dựng có văn bản hỏa tốc yêu cầu xử lý trong ngày 16.2 (29 tháng chạp), thì mặt đường mới được dọn dẹp tạm thời để xe cộ lưu thông.

Du khách tự "cứu mình", bốc đá lót tạm đoạn đường gần cầu cạn số 4 (Km46+252) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đường tạm xuống cấp, xe gầm thấp "mắc cạn"

Tại khu vực cầu cạn số 4 (Km46+252), quốc lộ 28B tiếp tục rơi vào tình trạng hỗn loạn giao thông. Theo Ban Quản lý dự án 5 (Bộ Xây dựng; chủ đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 28B), do cầu chưa hoàn thành trước tết nên nhà thầu làm đường tạm kết nối với tuyến cũ để phục vụ đi lại.

Tuy nhiên, khi lưu lượng xe tăng đột biến dịp Tết Bính Ngọ, mặt đường tạm nhanh chóng xuống cấp, xuất hiện rãnh sâu và độ chênh lớn. Nhiều ô tô gầm thấp bị cạ gầm, mắc kẹt giữa đường. Các xe phía sau không thể quay đầu, dẫn đến kẹt cứng cả hai chiều.

Ngày 20.2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), dòng xe nối dài nhiều cây số qua khu vực cầu cạn số 4. Do chỉ còn một nửa mặt đường lưu thông, các phương tiện phải "giành nhau" từng khoảng trống để vượt qua, trong khi không có lực lượng điều tiết tại chỗ.

Tài xế và người dân tự tìm đá lấp rãnh giữa đường gần cầu cạn số 4 để xe ô tô có thể vượt qua ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Một tài xế kể: "Xe tôi gầm thấp, tới cái rãnh là chịu thua. Đợi cả tiếng không thấy ai xử lý. Cuối cùng anh em tài xế phải xuống khiêng đá ven đường lấp tạm để xe qua".

Không ít người dân sống gần quốc lộ 28B cũng ra hỗ trợ, hướng dẫn xe và cùng tài xế san gạt tạm thời mặt đường.

Các tài xế và người dân giúp nhau đẩy xe qua đoạn đường hư hỏng ẢNH: C.T.V

Trong khi đó, nhiều tài xế bày tỏ bức xúc khi cho rằng đơn vị thi công và Ban Quản lý dự án 5 thiếu chủ động trong tổ chức, điều tiết giao thông, đặc biệt vào cao điểm tết khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

“Biết đường chưa hoàn thành, biết dịp tết xe đông mà không bố trí lực lượng điều tiết thì ùn tắc là điều khó tránh”, ông Phạm Quốc An, tài xế chạy tuyến Đà Lạt - Phan Thiết, nói.

80% tiến độ, nhưng quốc lộ 28B vẫn ám ảnh tài xế

Theo Ban Quản lý dự án 5, dự án nâng cấp quốc lộ 28B đã giải ngân khoảng 880/1.092 tỉ đồng, đạt 80% giá trị hợp đồng. Nền đường hoàn thành 65,3/68 km (95,5%); 10/11 cầu đã xong, còn cầu vượt đường sắt đang thi công. Trong 6 cầu cạn, các cầu 2, 3, 5, 6 đã thông xe; cầu cạn 4 còn 3 trụ đang thi công dở dang do gặp đá tảng cứng.

Chiều mùng 5 Tết Bính Ngọ, xe cộ nối đuôi nhau chờ xuống đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B ẢNH: L.V

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 5 cho rằng tuyến dài gần 70 km, trong điều kiện chưa hoàn thành toàn bộ, rất khó tránh ách tắc khi lưu lượng tăng cao. Ban sẽ trực tiếp điều hành tại hiện trường, tăng ca tăng kíp, phối hợp địa phương tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 3.2026.

Tuy nhiên, với người dân và du khách, những con số về tiến độ nêu trên khó có thể xoa dịu nỗi mệt mỏi khi phải "chôn chân" hàng giờ giữa đèo. Thi công kéo dài, đường tạm nham nhở, thiếu điều tiết giao thông trong cao điểm Tết Bính Ngọ đã biến quốc lộ 28B thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế và du khách khi tìm đến Đà Lạt để vui xuân.