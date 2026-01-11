Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt phải hoàn thành 90% khối lượng trước tết

Lâm Viên
Lâm Viên
11/01/2026 17:21 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan nâng cấp quốc lộ 28B phải cơ bản hoàn thành 90% khối lượng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ngày 11.1, tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan đến việc nâng cấp quốc lộ 28B phải cơ bản hoàn thành 90% khối lượng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Với 10% khối lượng còn lại phải hoàn thành trước tháng 3.2026.

Nâng cấp quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: L.V

"Đây là mốc thời gian quan trọng, bởi thời điểm đầu tháng 3, Cảng hàng không Liên Khương dự kiến đóng cửa để sửa chữa. Việc hoàn thành quốc lộ 28B sẽ góp phần bảo đảm kết nối giao thông thông suốt giữa Lâm Đồng và các địa phương", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Nâng cấp quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo việc nâng cấp quốc lộ 28B phải cơ bản hoàn thành 90% khối lượng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: L.V

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề xuất Bộ Xây dựng hỗ trợ địa phương xây dựng mạng lưới đường sắt, hệ thống hàng không, sân bay toàn quốc; phê duyệt tổng thể kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa… Đến trước năm 2030, Lâm Đồng có các tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa; Gia Nghĩa - Chơn Thành; Dầu Giây - Liên Khương, Nha Trang - Liên Khương.

Nâng cấp quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh 3.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Xây dựng hỗ trợ địa phương xây dựng mạng lưới giao thông

ẢNH: CTV

Cần sớm giải quyết hạ tầng giao thông 

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng với sự đồng hành, hỗ trợ tối đa của Bộ Xây dựng, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai hiệu quả các chính sách về giao thông, xây dựng, tạo nền tảng phát triển bền vững, thu hút thêm các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết thêm những kiến nghị, đề xuất của địa phương tại buổi làm việc đều là những khó khăn xuất phát từ thực tiễn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, sau sáp nhập và định hình lại, mặc dù có những tuyến đường nội tỉnh như quốc lộ 28, quốc lộ 28B, quốc lộ 55… đã, đang được sửa chữa, nâng cấp, nhưng hiệu quả về lâu dài vẫn hạn chế. Lâm Đồng đang rất cần những tuyến đường kết nối đông - tây để kết nối nội tỉnh và vùng lân cận.

Nâng cấp quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh 4.

Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt đang được nâng cấp

ẢNH: L.V

Địa phương cần sự quan tâm, hỗ trợ từ Bộ Xây dựng, Trung ương để hình thành, xây dựng những tuyến đường kết nối, tạo thuận cho người dân, công chức, doanh nghiệp cũng như tiếp sức cho Lâm Đồng phát triển.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập. Tuy nhiên, để Lâm Đồng "cất cánh", địa phương cần sớm giải quyết nhiều vấn đề lớn, nhất là về hạ tầng giao thông và quy hoạch xây dựng.

Nâng cấp quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Ảnh 5.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Lâm Đồng phải quyết liệt trong giải phóng mặt bằng các dự án, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ

ẢNH: CTV

Bộ trưởng nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng cần phối hợp với các địa phương, nơi có dự án đi qua, thống nhất, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan các dự án. Tỉnh phải quyết liệt trong giải phóng mặt bằng các dự án, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Đối với đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư hai tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương và Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu rõ, nếu bố trí được nguồn vốn, tỉnh Lâm Đồng cần sớm hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Xây dựng để trình Trung ương xem xét đẩy thời gian thực hiện lên trước năm 2030.

Tin liên quan

Lâm Đồng đề xuất mở tuyến đường kết nối Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết

Lâm Đồng đề xuất mở tuyến đường kết nối Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Tài chính và Chính phủ sớm đưa vào quy hoạch tuyến đường Đông - Tây kết nối Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết để thúc đẩy tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Bộ Xây dựng chấp thuận giãn tiến độ mở rộng QL28B, chủ đầu tư 'thở phào'

Khám phá thêm chủ đề

Quốc lộ 28B Cảng hàng không Liên Khương UBND tỉnh Lâm Đồng Bộ Xây dựng Lâm Đồng Hạ tầng giao thông Đà Lạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận