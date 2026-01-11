Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt phải hoàn thành 90% khối lượng trước tết

Ngày 11.1, tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan đến việc nâng cấp quốc lộ 28B phải cơ bản hoàn thành 90% khối lượng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Với 10% khối lượng còn lại phải hoàn thành trước tháng 3.2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng ẢNH: L.V

"Đây là mốc thời gian quan trọng, bởi thời điểm đầu tháng 3, Cảng hàng không Liên Khương dự kiến đóng cửa để sửa chữa. Việc hoàn thành quốc lộ 28B sẽ góp phần bảo đảm kết nối giao thông thông suốt giữa Lâm Đồng và các địa phương", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo việc nâng cấp quốc lộ 28B phải cơ bản hoàn thành 90% khối lượng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: L.V

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề xuất Bộ Xây dựng hỗ trợ địa phương xây dựng mạng lưới đường sắt, hệ thống hàng không, sân bay toàn quốc; phê duyệt tổng thể kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa… Đến trước năm 2030, Lâm Đồng có các tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa; Gia Nghĩa - Chơn Thành; Dầu Giây - Liên Khương, Nha Trang - Liên Khương.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Xây dựng hỗ trợ địa phương xây dựng mạng lưới giao thông ẢNH: CTV

Cần sớm giải quyết hạ tầng giao thông

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng với sự đồng hành, hỗ trợ tối đa của Bộ Xây dựng, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai hiệu quả các chính sách về giao thông, xây dựng, tạo nền tảng phát triển bền vững, thu hút thêm các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết thêm những kiến nghị, đề xuất của địa phương tại buổi làm việc đều là những khó khăn xuất phát từ thực tiễn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, sau sáp nhập và định hình lại, mặc dù có những tuyến đường nội tỉnh như quốc lộ 28, quốc lộ 28B, quốc lộ 55… đã, đang được sửa chữa, nâng cấp, nhưng hiệu quả về lâu dài vẫn hạn chế. Lâm Đồng đang rất cần những tuyến đường kết nối đông - tây để kết nối nội tỉnh và vùng lân cận.

Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt đang được nâng cấp ẢNH: L.V

Địa phương cần sự quan tâm, hỗ trợ từ Bộ Xây dựng, Trung ương để hình thành, xây dựng những tuyến đường kết nối, tạo thuận cho người dân, công chức, doanh nghiệp cũng như tiếp sức cho Lâm Đồng phát triển.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập. Tuy nhiên, để Lâm Đồng "cất cánh", địa phương cần sớm giải quyết nhiều vấn đề lớn, nhất là về hạ tầng giao thông và quy hoạch xây dựng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị tỉnh Lâm Đồng phải quyết liệt trong giải phóng mặt bằng các dự án, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ ẢNH: CTV

Bộ trưởng nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng cần phối hợp với các địa phương, nơi có dự án đi qua, thống nhất, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan các dự án. Tỉnh phải quyết liệt trong giải phóng mặt bằng các dự án, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Đối với đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư hai tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương và Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu rõ, nếu bố trí được nguồn vốn, tỉnh Lâm Đồng cần sớm hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Xây dựng để trình Trung ương xem xét đẩy thời gian thực hiện lên trước năm 2030.