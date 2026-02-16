Quốc lộ 28B nối Mũi Né - Đà Lạt quá tải, gây kẹt xe nghiêm trọng

Theo phản ánh của các lái xe khách tuyến Phan Thiết - Đà Lạt, đoạn từ chân đèo Đại Ninh, trên quốc lộ 28B, theo hướng xã Phan Sơn lên đỉnh đèo thường xuyên ùn ứ do lượng phương tiện từ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đổ về quá đông. Phần lớn là xe cá nhân, khiến dòng xe phải “bò” chậm từng mét.

Trong khi đó, đoạn từ Km 41+200 theo hướng Đức Trọng đến Km 45 đang thi công sửa chữa. Nhiều vị trí mặt đường ngổn ngang vật liệu, thu hẹp làn lưu thông, càng làm tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng.

Dòng xe kéo dài trên quốc lộ 28B, đoạn lưng chừng đèo Đại Ninh, thuộc địa bàn xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) ẢNH: Q.H

Tại nhiều vị trí, đơn vị thi công mới rải đá dăm để phương tiện lưu thông tạm thời. Tuy nhiên, lưu lượng xe tăng đột biến trong những ngày giáp tết khiến mặt đường nhanh chóng bị cày xới, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Các ô tô gầm thấp di chuyển rất khó khăn.

Riêng khu vực Km 45+400, tại các khúc cua gắt, đơn vị thi công hạ sâu cốt nền, chỉ còn một làn cho xe qua lại. Mặt đường chưa được dặm đá mi nên phương tiện buộc phải đi chậm, làm dòng xe ùn ứ kéo dài.

Xe từ chân đèo lên Đà Lạt và ngược lại rất đông, gây nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng chiều 28 tết ẢNH: Q.H

Việc thi công chậm là nguyên nhân gây khó khăn cho người dân lưu thông

Anh Trần Văn C. (một người dân xã Tà Hine buôn bán ở khu vực đèo Đại Ninh) cho biết, nguyên nhân cơ bản là do đơn vị thi công rải đá "bây" (tức đá base) xuống mặt đường nhưng chưa lu lèn.

Khi xe chạy qua với mật độ dày đặc, cào lớp mặt đường lên lởm chởm khiến xe càng khó lưu thông. Theo anh C., nếu sáng nay (tức 29 Tết Bính Ngọ), lưu lượng xe từ cao tốc tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn rẽ vào quốc lộ 28B với lưu lượng đông thì tình trạng kẹt xe trên đèo Đại Ninh lại sẽ tiếp tục tái diễn.

Tình trạng kẹt xe trên đèo Đại Ninh (ảnh chụp 16.2) ẢNH: Q.H

Đáng chú ý, điểm ùn tắc nghiêm trọng nằm tại khu vực địa hình hiểm trở thuộc xã Phan Sơn. Tại đây, đơn vị thi công không bố trí người điều tiết giao thông, biển cảnh báo cũng thiếu hoặc chưa đầy đủ, trong khi khu vực không có dân cư sinh sống.

Việc thiếu hướng dẫn và cảnh báo tại tuyến đường hẹp, nhiều khúc cua gắt khiến người dân về quê đón tết gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Như Thanh Niên đã phản ánh, quốc lộ 28B (nối từ quốc lộ 1 tại xã Lương Sơn đến quốc lộ 20 tại xã Đức Trọng, Lâm Đồng) hiện được Bộ Xây dựng triển khai nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, nhiều đoạn thi công chậm, mặt đường ngổn ngang, khiến việc lưu thông qua tuyến này gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng từng nhiều lần đi thực tế kiểm tra, đôn đốc nhưng việc thi công chậm vẫn là nguyên nhân chính gây khó khăn cho người dân lưu thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Kể từ ngày 4.3, khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để sửa chữa, cảnh báo sẽ quá tải cho tuyến quốc lộ 28B, nhất là vấn đề an toàn giao thông.