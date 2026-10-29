Các dự án 'khủng' vướng khó khăn ở Đà Lạt được giải quyết đến đâu?

Ngày 29.10, Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo chi tiết các khó khăn, tồn đọng 36 dự án ngoài ngân sách trên địa bàn, để trình UBND tỉnh rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đáng chú ý, trong đó có các dự án lớn ở khu vực Đà Lạt.

Trong số đó, 35 dự án thuộc địa bàn Lâm Đồng trước sáp nhập, tổng vốn đăng ký 11.715 tỉ đồng, diện tích 2.945,7 ha; 1 dự án còn lại tại Đắk Nông cũ có vốn 19 tỉ đồng, diện tích 6,3 ha.

Trong tổng số 36 dự án, có 8 dự án được xếp vào nhóm đã hoàn thành tháo gỡ hoặc xử lý, còn 28 dự án tiếp tục được rà soát. Như vậy, số dự án còn vướng mắc có tổng vốn đăng ký khoảng 10.881,68 tỉ đồng, diện tích gần 2.718,6 ha.

Xung quanh hồ Tuyền Lâm có nhiều dự án đang được UBND tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn ẢNH: T.N

Nhiều dự án lớn tồn đọng sau thanh tra, kiểm tra đang được tháo gỡ

Đáng chú ý trong danh sách này có một số dự án "đình đám" ở Đà Lạt, như: Khu nghỉ mát Đà Lạt (dự án Đồi Cù), do Công ty CP Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư, có vốn đăng ký 2.000 tỉ đồng, diện tích 64 ha. Dự án liên quan đến các nội dung tại Thông báo 725-TB của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về nghĩa vụ tài chính.

Một dự án khác là Robin Dalat Resort, vốn đầu tư 456,26 tỉ đồng, diện tích 17,41 ha, vướng Kết luận thanh tra số 54/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Hiện Sở Tài chính đã đôn đốc các cơ quan liên quan tham gia ý kiến giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.

Tương tự, khách sạn 5 sao và khu nghỉ dưỡng cao cấp Gia Tuệ có diện tích 190,08 ha, vốn đầu tư 400 tỉ đồng, vướng Kết luận thanh tra số 56/KL-TTr của Thanh tra Lâm Đồng...

Đặc biệt, trong số các dự án đang vướng các khó khăn, có The Dàlat at 1200 của Công ty TNHH Acteam International tại xã Đơn Dương, có diện tích lên đến 650 ha, vốn đăng ký 821 tỉ đồng, nhưng chậm tiến độ hơn 8 năm.

Có những dự án bị chồng lấn đất rừng, hoặc làm mất diện tích rừng đang được UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý, tháo gỡ ẢNH: HÀ THÀNH

Dự án đang vướng việc xác định, làm rõ vụ giảm 37,5 ha rừng. Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả tiến độ điều tra, giám định mất rừng để có cơ sở xem xét việc gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Tương tự, tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí Sài Gòn - Đà Lạt, diện tích 153,43 ha, vốn 449,03 tỉ đồng, dự án chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, thuê rừng và đánh giá tác động môi trường; tình trạng đất trùng với đất của dân, diện tích rừng bị lấn chiếm tăng lên 11,4 ha theo hồ sơ thanh tra. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đang phối hợp các đơn vị rà soát, điều chỉnh ranh giới và diện tích dự án.

Một trường hợp khác có diện tích 383,69 ha, đó là Khu du lịch sinh thái Bắc hồ Đan Kia của Công ty CP Địa ốc Thảo Điền, vốn đầu tư 272 tỉ đồng. Dự án vướng quy hoạch rừng phòng hộ, tình trạng bị lấn chiếm, tranh chấp đất đai kéo dài. Sở Tài chính đang rà soát xử lý theo kết luận thanh tra, trong đó có phương án thu hồi đất, chấm dứt hoạt động.

Ngoài ra còn có dự án Khu du lịch thể thao "Thiên Đường Trên Mây", diện tích 225,5 ha, vốn 45 tỉ đồng, cũng thuộc nhóm đang được xem xét thu hồi đất. Dự án bị chồng lấn đất của người dân, có tình trạng bị lấn chiếm, phá rừng và chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai. Chi cục Quản lý đất đai đang tham mưu UBND tỉnh thủ tục thu hồi dự án.

Tháo gỡ phải đi đôi với xử lý dứt điểm sai phạm kéo dài

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, không chỉ vướng thanh tra, đất rừng và quy hoạch chồng lấn, nhiều dự án còn vướng tiến độ đầu tư, thủ tục đất đai và nghĩa vụ tài chính.

Chẳng hạn, dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sacom Tuyền Lâm có diện tích 194,9 ha, vốn 2.070 tỉ đồng, đã hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất, chưa được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng. Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ điều chỉnh tiến độ, Sở Tài chính đang tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý.

Một dự án có vướng mắc sai phạm kéo dài ở khu vực Đà Lạt đang được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý, tháo gỡ ẢNH: HÀ THÀNH

Một dự án khác là Khu nghỉ dưỡng Highland Resort, diện tích 30 ha, vốn 180 tỉ đồng, vừa chậm tiến độ vừa nợ tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp hơn 6,2 tỉ đồng. Trong khi đó, Khu du lịch sinh thái Tâm Anh Paradise, diện tích 58,9 ha, vốn 144 tỉ đồng, nợ thuế hơn 24 tỉ đồng và đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Cơ quan thuế cảnh báo, nếu nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sẽ đề xuất thu hồi đất theo quy định.

Một số dự án khác như Lan Anh - Đà Lạt, Toàn Cầu, Tam Hà, Hồng Đức, Giấc Mơ Xanh, Đồi Xanh và Ankroet cũng đang được rà soát điều chỉnh tiến độ, hoàn thiện quy hoạch, hồ sơ đất đai, môi trường.

Sở Tài chính đang tham mưu cho UBND tỉnh theo hướng, giao các sở ngành tiếp tục rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và đề xuất phương án xử lý cụ thể cho từng dự án.

Riêng 3 dự án Highland Resort, Tâm Anh Paradise và Trung tâm dịch vụ thể thao Thành Chí phải được rà soát nghĩa vụ thuế, tiền thuê đất; đề xuất biện pháp khoanh nợ, cưỡng chế hoặc thu hồi đất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.11.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn 36 dự án trên, không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, mà còn là yêu cầu khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, tạo nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, tháo gỡ không đồng nghĩa với hợp thức hóa các sai phạm. Những dự án đủ điều kiện, còn năng lực và có cam kết thực hiện phải được hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư. Ngược lại, những dự án vi phạm kéo dài, không có khả năng triển khai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc không bảo đảm điều kiện pháp lý phải kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động.