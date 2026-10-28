Lâm Đồng thống nhất điều chỉnh địa giới với Đồng Nai, xử lý dự án Đại Ninh

Sáng 28.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị lần thứ 17, xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý là chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai, cùng chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh).

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng diễn ra sáng 28.10 ẢNH: C.T.V

Thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới với Đồng Nai

Theo báo cáo trình tại hội nghị, dự thảo đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai đã được lấy ý kiến người dân. Kết quả, có 787.366/802.682 hộ đồng ý, đạt tỷ lệ 98,09%; 15.316 hộ không đồng ý, chiếm 1,91%.

Bên cạnh sự đồng thuận cao, người dân cũng nêu một số kiến nghị liên quan đến đất đai, nhận khoán bảo vệ rừng, giao thông, chính sách hỗ trợ và ổn định sinh kế.

Bản đồ điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đề án, nghiên cứu, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị của người dân.

Việc điều chỉnh phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, duy trì hiệu quả quản lý nhà nước, không làm gián đoạn hoạt động hành chính sau khi thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án, chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời phối hợp chặt chẽ thành phố Đồng Nai trong quá trình triển khai.

Ông cũng lưu ý các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm quyền lợi, sinh kế và đời sống của người dân, đồng thời duy trì hoạt động quản lý nhà nước liên tục sau khi điều chỉnh địa giới.

Thống nhất chủ trương chấm dứt dự án Đại Ninh

Một nội dung đáng chú ý khác tại hội nghị là tờ trình của cơ quan chức năng về việc chấm dứt hoạt động dự án Đại Ninh do Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 3.595,45 ha, tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng, nằm trên địa bàn huyện Đức Trọng (cũ). Đây là dự án từng gây chú ý bởi những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai và quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án. Tuy nhiên, việc chấm dứt phải có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, điều kiện, trình tự và thủ tục theo quy định.

Một phần diện tích dự án Đại Ninh ở Đức Trọng, Lâm Đồng ẢNH: G.B

Các cơ quan chức năng được yêu cầu rà soát chặt chẽ hồ sơ, đất đai, tài sản, nghĩa vụ tài chính và những vấn đề phát sinh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các bên liên quan, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh yêu cầu không chủ quan, nóng vội nhưng cũng không né tránh, kéo dài việc xử lý những vấn đề đã đủ điều kiện giải quyết. Quá trình thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm, xác định thời hạn hoàn thành và tuân thủ quy định pháp luật.