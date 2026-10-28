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    CSGT vào tận bãi giữ xe trong trường học ở Đồng Nai để kiểm tra

    CSGT vào tận bãi giữ xe trong trường học ở Đồng Nai để kiểm tra

    Hoàng Giáp
    Hoàng Giáp
    Kiểm tra bãi giữ xe trong Trường THPT Chơn Thành (phường Chơn Thành) ngày 27.10, lượng CSGT và Công an phường Chơn Thành không phát hiện xe trên 50 phân khối.

    Ngày 27.10, phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai) phối hợp Công an phường Chơn Thành kiểm tra bãi giữ xe và xử lý vi phạm giao thông đối với học sinh gần Trường THPT Chơn Thành (phường Chơn Thành).

    CSGT vào tận bãi giữ xe trong trường học ở Đồng Nai để kiểm tra

    Chỉ khoảng 15 phút, lực lượng CSGT đã dừng gần 20 phương tiện do học sinh điều khiển. Qua kiểm tra, tất cả các trường hợp đều đi xe máy dưới 50 phân khối và đều đủ 16 tuổi theo quy định. Có 2 trường hợp đi xe dưới 50 phân khối mắc lỗi vi phạm không gương đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý.

    Tiếp tục kiểm tra đột xuất khu vực bãi giữ xe trong Trường THPT Chơn Thành, lực lượng chức năng không phát hiện xe trên 50 phân khối trong bãi.

    Kết quả bất ngờ khi CSGT kiểm tra bãi giữ xe trong trường THPT ở Đồng Nai - Ảnh 2.

    Nhiều học sinh bị dừng xe kiểm tra đều đủ 16 tuổi theo quy định

    ẢNH: HOÀNG GIÁP

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