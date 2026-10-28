CSGT vào tận bãi giữ xe trong trường học ở Đồng Nai để kiểm tra

Ngày 27.10, phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai) phối hợp Công an phường Chơn Thành kiểm tra bãi giữ xe và xử lý vi phạm giao thông đối với học sinh gần Trường THPT Chơn Thành (phường Chơn Thành).

CSGT dừng xe kiểm tra một học sinh lái xe máy điện gần cổng Trường THPT Chơn Thành ẢNH:HOÀNG GIÁP

Chỉ khoảng 15 phút, lực lượng CSGT đã dừng gần 20 phương tiện do học sinh điều khiển. Qua kiểm tra, tất cả các trường hợp đều đi xe máy dưới 50 phân khối và đều đủ 16 tuổi theo quy định. Có 2 trường hợp đi xe dưới 50 phân khối mắc lỗi vi phạm không gương đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý.

Tiếp tục kiểm tra đột xuất khu vực bãi giữ xe trong Trường THPT Chơn Thành, lực lượng chức năng không phát hiện xe trên 50 phân khối trong bãi.

Nhiều học sinh bị dừng xe kiểm tra đều đủ 16 tuổi theo quy định ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thầy Trương Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Trường THPT Chơn Thành, cho biết ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng nội quy, bộ quy chế riêng về việc chấp hành pháp luật về giao thông.

"Nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề. Đoàn trường cùng bảo vệ túc trực thường xuyên tại cổng trường để kiểm soát phương tiện. Trong nhà xe của trường tuyệt đối không có sự xuất hiện của xe trên 50 phân khối dành cho học sinh chưa đủ điều kiện", thầy Trương Tuấn Anh cho biết.

Bãi giữ xe trong trường THPT Chơn Thành không phát hiện xe trên 50 phân khối ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tiếp tục kiểm tra bãi giữ xe trong Trường THPT Chu Văn An A (phường Chơn Thành), công tác quản lý xe của học sinh cũng được siết chặt. Qua kiểm tra có 8/500 xe trên 50 phân khối.

Ông Phạm Viết An, phụ trách quản lý nhà xe Trường THPT Chu Văn An, cho biết lực lượng bảo vệ thực hiện nghiêm chủ trương của ban giám hiệu nhà trường là từ chối trông giữ đối với bất kỳ xe phân khối lớn nào của học sinh chưa đủ tuổi.

Chỉ những học sinh lớp 12 đã đủ 18 tuổi, có đầy đủ giấy phép lái xe và giấy tờ hợp lệ mới được đăng ký gửi xe.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, trung tá Lương Phú Tân, Đội trưởng Đội CSGT số 3, cho biết qua các đợt kiểm tra đột xuất tại nhiều trường học trong thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận kết quả rất khả quan, số lượng học sinh vi phạm đã giảm rõ rệt.

Bãi giữ xe trong Trường THPT Chu Văn An A ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sự chuyển biến này không chỉ thể hiện ở những con số vi phạm giảm sâu, mà quan trọng hơn cả là sự thay đổi trong tư duy của phụ huynh và học sinh khi chọn phương tiện phù hợp như xe đạp điện, xe máy điện hoặc xe dưới 50 phân khối khi đến trường, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

"Thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tổ chức cho 100% phụ huynh ký cam kết không giao xe phân khối lớn cho con em khi chưa đủ điều kiện. Song song đó, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tất cả các điểm, bãi giữ xe trong và ngoài nhà trường, đề nghị các chủ bãi cam kết không nhận trông giữ xe trái quy định cho học sinh", trung tá Lương Phú Tân nhấn mạnh.