Nữ sinh bật khóc khi bị CSGT xử lý do vi phạm giao thông

Ngày 12.10, phóng viên Báo Thanh Niên theo chân tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai xử lý vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh tại các trường học trên địa bàn phường Phước Bình.

Học sinh trần tình lý do vi phạm

Khoảng 11 giờ 20 phút, tổ công tác Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an thành phố Đồng Nai lập chốt kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, trên đường Phạm Hùng (phường Phước Bình).

Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện lưu thông trên đường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau giờ tan trường, hàng trăm học sinh một trường THPT có địa chỉ ở phường Phước Long đã điều khiển xe máy, xe đạp điện, xe máy điện ra về.

Đến đường Phạm Hùng, nhiều học sinh không đội nón bảo hiểm khi phát hiện có lực lượng CSGT chốt chặn xử lý phía trước đã quay đầu xe, né tránh. Nhiều học sinh khác liều mình đi qua chốt kiểm soát, đã bị lực lượng CSGT dừng xe, xử lý.

Nữ sinh dù đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai theo quy định

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong đó có các lỗi phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm; đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách; không cài dây an toàn; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông; không có giấy phép lái xe; không có giấy tờ xe.

Một nam sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm khi bị chặn xe trần tình "do cuối tuần em đi chơi, mũ bảo hiểm bị ướt, giặt chưa khô nên em chưa đội" .

Một nữ sinh khác chạy xe trên 50 phân khối (50 m3) cũng bị lực lượng CSGT dừng xe cho biết chiếc xe do em đứng tên, nhưng còn 2 tháng nữa em mới đủ 18 tuổi, nên em chưa thi được bằng lái xe.

"Thường ngày em đi xe 50 m3, nhưng nay xe bị hư nên em lấy xe này đi", nữ sinh chia sẻ.

Một học sinh không đội mũ bảo hiểm, quay đầu xe khi thấy CSGT ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khi được phóng viên hỏi có biết như vậy là sai không? Nữ sinh viện lý do: "Dạ biết, em chưa có bằng lái, nhưng em chạy cẩn thận lắm, giấy tờ đầy đủ, mà tại 2 tháng nữa mới đủ tuổi mới thi được".

Cùng bị xử lý lỗi chạy xe trên 50 m3, một nữ sinh đã bật khóc, chia sẻ: "Hằng ngày, em đi với bạn, hôm nay bạn qua trễ, nhà không có ai nên em lấy xe nhà để đi, lần sau em không dám nữa".

Một nữ sinh đi xe phân khối lớn bị lực lượng CSGT dừng xe

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Kiên quyết xử lý học sinh vi phạm và cả người giao xe

Sáng cùng ngày, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an thành phố Đồng Nai cũng phối hợp Công an xã Đăk Ơ đã tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho gần 700 em học sinh của Trường THPT Đăk Ơ. Theo đó, 100% học sinh của trường cũng đã cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy…

CSGT tuyên truyền tại Trường THPT Đăk Ơ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau khi tuyên truyền, các lực lượng đã cùng kiểm tra khu vực trông giữ xe của trường, qua đó ghi nhận tình trạng sắp xếp chung các loại xe đạp điện, xe máy điện, xe máy xăng cùng một khu vực, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, một số xe phân khối lớn cũng được phát hiện trong bãi giữ xe.

Thầy Lâm Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Đăk Ơ, cho biết đa số học sinh trong trường chưa đủ điều kiện chạy xe trên 50 m3. Chỉ có số ít em bị lưu ban hoặc vừa đủ 18 tuổi đã có bằng lái xe, nhà trường cũng chấn chỉnh và nhắc nhở học sinh phải đảm bảo đủ tuổi, có bằng lái xe mới được chạy xe trên 50 m3.

Sau khi tuyên truyền tại các trường học, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Nhà trường sẽ liên tục nhắc nhở và kiểm tra bãi giữ xe và yêu cầu đơn vị trông giữ xe khi phát hiện các em học sinh không đủ tuổi mà đi xe phân khối lớn thì kiên quyết không cho vào ", thầy Bình chia sẻ.

Trả lời Báo Thanh Niên, thiếu tá Phạm Quang Anh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an thành phố Đồng Nai, cho biết cùng với công tác tuyên truyền, đơn vị cũng cho các nhà trường, học sinh, gia đình viết cam kết về việc điều khiển xe trên 50 m3 thì phải có giấy phép lái xe khi điều khiển xe tham gia giao thông.

Đại diện Công an xã Đăk Ơ, Hiệu trưởng Trường THPT Đăk Ơ và CSGT kiểm tra bãi giữ xe ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Quan điểm của chúng tôi là đã tuyên truyền xong thì sẽ kiên quyết xử lý đối học sinh vi phạm các lỗi chưa đủ tuổi; không đội mũ bảo hiểm; đội mũ không cài quai và các vi phạm khác. Đồng thời xử lý các trường hợp là giao xe cho những học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe khi tham gia giao thông", thiếu tá Phạm Quang Anh nói.