Bãi giữ xe từng đầy xe máy trên 50cc của học sinh ở TP.HCM giờ ra sao?

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về việc học sinh đi xe máy trên 50cc gửi bên ngoài rồi đi bộ vào lớp, ngày 22.10, phóng viên trở lại khu vực đường C4A (khu dân cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, TP.HCM) và ghi nhận diện mạo nơi đây đã có sự chuyển biến rất rõ rệt.

Thay đổi bất ngờ ở bãi xe học sinh trước cổng trường

Trước đó, quanh khu vực Trường THPT Tây Thạnh và Trường THCS Lê Lợi, nhiều học sinh điều khiển xe máy trên 50cc thường mang đến gửi tại các điểm trông giữ xe trên đường C4A để "né" sự kiểm tra của nhà trường.

Bãi xe trước cổng trường PV Thanh Niên ghi nhận vào các ngày 10.9.2026 và 22.10.2026

Vào giờ cao điểm, các điểm này còn tận dụng lòng lề đường xếp xe tràn lan, gây cản trở giao thông và bức xúc cho người dân quanh vùng.

Tuy nhiên, trong suốt sáng và chiều 22.10, theo ghi nhận của phóng viên, quanh các bãi xe gần Trường THPT Tây Thạnh không thấy trường hợp học sinh nào chạy xe máy trên 50cc đến gửi để vào lớp.

Tình trạng để xe máy tràn lan dưới lòng đường trên tuyến C4A cũng đã được giải quyết. Các phương tiện gửi tại đây hiện được xếp gọn gàng hoặc đưa hẳn vào bên trong bãi giữ xe của khu chung cư. Lòng đường trở nên thông thoáng, người và phương tiện lưu thông qua lại thuận tiện, trật tự.

Người dân phấn khởi, phụ huynh còn băn khoăn

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân sinh sống tại khu dân cư Tây Thạnh cho biết rất mừng trước sự thay đổi tích cực trên tuyến đường C4A. Ông Nguyễn Minh Hoàng cho hay, những ngày gần đây, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra và xử lý việc để xe tràn lan dưới lòng đường. Nhờ vậy, tình hình đã được cải thiện rất nhiều.

"Các xe máy được đưa vào bãi xe chung cư để giữ chứ không còn để 2 hàng tràn lan dưới lòng đường, lộn xộn như trước, mặt đường thông thoáng và bà con đi lại thuận tiện hơn hẳn. Chúng tôi rất mong lực lượng chức năng tiếp tục duy trì tuần tra để giữ vững trật tự này", ông Hoàng nói.

Trường học không sắp xếp được chỗ đỗ xe cho phụ huynh chờ đón con, lực lượng an ninh trật tự cơ sở hướng dẫn đỗ sát hai bên đường, đồng thời điều tiết không cho ô tô vào khu vực thời gian này ẢNH: TRẦN KHA

Bên cạnh sự đồng thuận của người dân, sự chuyển biến ý thức của học sinh cũng nhận được sự ủng hộ từ phía phụ huynh.

Chờ đón con trước cổng trường, chị Hoàng Thị Hiền Minh có con học tại Trường THPT Tây Thạnh bày tỏ: "Việc các cháu chấp hành tốt quy định không đi xe trên 50cc đến trường cho thấy nhận thức và ý thức pháp luật của học sinh đã được nâng lên, đây là tín hiệu rất đáng mừng".

Học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, chị Hiền Minh cũng thẳng thắn chia sẻ thêm nỗi băn khoăn: "Dù đã không còn tình trạng chạy xe trên 50cc, nhưng thực tế tôi thấy vẫn còn một số em điều khiển xe đạp điện, xe máy điện lại chưa tuân thủ đầy đủ luật giao thông, điển hình là việc chưa tự giác đội mũ bảo hiểm. Rất mong nhà trường cùng các bậc phụ huynh tiếp tục nhắc nhở sát sao hơn nữa để bảo đảm an toàn tính mạng cho các cháu".

CSGT tiếp tục kiểm tra bãi giữ xe, nhà trường phải phối hợp quản lý

Liên quan tình trạng học sinh vi phạm giao thông, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết trong tháng 9.2026, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm. Trong đó, có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Ngoài tuần tra, xử lý vi phạm quanh cổng trường vào giờ học sinh đến lớp và tan học, CSGT sẽ phối hợp công an cấp xã kiểm tra các điểm trông giữ xe trong và ngoài trường học, kịp thời chấn chỉnh hoạt động giữ xe, ngăn ngừa học sinh sử dụng phương tiện không đúng quy định.

Không đội mũ bảo hiểm là lỗi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với học sinh vi phạm, ngoài xử lý theo quy định, CSGT sẽ thông báo về nhà trường để phối hợp giáo dục, ngăn ngừa tái phạm.

Về phía ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đã yêu cầu các trường phối hợp với công an, chính quyền địa phương quản lý tình trạng học sinh vi phạm giao thông, kể cả tại các bãi giữ xe bên ngoài cổng trường.

Khi nhận thông báo vi phạm từ cơ quan chức năng, nhà trường phải xác minh, thông tin cho phụ huynh, phối hợp giáo dục và yêu cầu học sinh cam kết không tái phạm. Tùy mức độ vi phạm, nhà trường áp dụng biện pháp giáo dục phù hợp.

Đặc biệt, đối với những trường có nhiều học sinh vi phạm hoặc tái phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ kiểm tra, yêu cầu giải trình và xem xét trách nhiệm của nhà trường, trước hết là hiệu trưởng.