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    Học sinh lớp 9 ở TP.HCM dùng chân lái xe máy điện: CSGT tịch thu xe

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng

    CSGT TP.HCM cho biết sẽ tịch thu xe của một học sinh lớp 9 vì hành vi dùng chân lái xe máy điện gây xôn xao mạng xã hội.

    Tối 16.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT số 2 vừa phối hợp Công an xã Hồ Tràm xác minh clip học sinh dùng chân lái xe máy điện khi tham gia giao thông. Đoạn clip được chia sẻ, gây xôn xao mạng xã hội.

    Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là N.C.N.A (14 tuổi), ở xã Hồ Tràm, TP.HCM, hiện là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn.

    Học sinh lớp 9 ở TP.HCM dùng chân lái xe máy điện: CSGT tịch thu xe- Ảnh 1.

    Học sinh lớp 9 lái xe máy điện bằng chân

    ẢNH CẮT TỪ CLIP

    Tại cơ quan công an, N.C.N.A thừa nhận vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 13.10.2026, trên tuyến đường tỉnh 328, xã Hồ Tràm, đã dùng chân lái xe máy điện biển số 41MĐ1 - 768.xx. Đội CSGT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp trên, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định.

    Theo CSGT, hành vi của em A. sẽ bị phạt cảnh cáo theo quy định tại khoản 1 điều 18 Nghị định 168/2024. CSGT đồng thời làm thủ tục tịch thu xe theo điểm a khoản 11 điều 7 Nghị định 168/2024.

    Học sinh lớp 9 ở TP.HCM dùng chân lái xe máy điện, bị CSGT xử lý

    CSGT TP.HCM khuyến cáo hành vi dùng chân điều khiển phương tiện khi đang tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người cùng lưu thông trên đường. Chỉ một phút bốc đồng, thiếu ý thức cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

    Học sinh lớp 9 ở TP.HCM dùng chân lái xe máy điện: CSGT tịch thu xe- Ảnh 2.

    CSGT và Công an xã Hồ Tràm làm việc với em học sinh và người nhà

    ẢNH: PC08

    Đặc biệt, đối với lứa tuổi học sinh, việc thể hiện bản thân bằng những hành động nguy hiểm khi điều khiển phương tiện là điều không nên và cần được ngăn chặn kịp thời.

    Đội CSGT số 2 khuyến cáo các em học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như: buông tay, dùng chân điều khiển phương tiện hoặc thực hiện động tác biểu diễn khi đang lưu thông.

    Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi và điều kiện theo quy định.

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