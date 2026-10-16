67 xe máy đi ngược chiều bị CSGT TP.HCM ghi hình phạt nguội chỉ trong 10 phút

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết đang tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi đi ngược chiều tại các tuyến đường có tình hình giao thông phức tạp.

Theo CSGT, dù mức xử phạt đối với hành vi đi ngược chiều đã tăng cao, tình trạng xe máy vi phạm vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào giờ cao điểm. Việc phương tiện bất ngờ di chuyển ngược hướng không chỉ gây rối loạn dòng xe mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Chỉ 10 phút, ghi hình phạt nguội 67 xe máy đi ngược chiều

Điển hình, sáng 30.9, tại đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp (TP.HCM), chỉ trong 10 phút, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình 67 trường hợp xe máy đi ngược chiều và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện.

Con số này cho thấy tình trạng vi phạm đi ngược chiều vẫn diễn ra tại tuyến đường trên, dù đây là hành vi có mức xử phạt cao.

CSGT ghi hình phạt nguội trên các tuyến đường có nhiều vi phạm ẢNH: PC08

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, bên cạnh việc trực tiếp tuần tra, dừng xe xử lý người vi phạm, đơn vị còn thường xuyên bố trí các tổ công tác sử dụng thiết bị nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát để ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội).

Hình thức này giúp lực lượng chức năng phát hiện, ghi nhận các trường hợp vi phạm ngay cả khi không trực tiếp dừng phương tiện trên đường.

CSGT cho biết việc tăng cường phạt nguội nhằm hạn chế tình trạng người tham gia giao thông đối phó với lực lượng chức năng. Những trường hợp đi ngược chiều, dù không bị dừng xe xử lý tại chỗ, vẫn có thể bị xử lý theo quy định khi hành vi vi phạm đã được ghi hình.

Đội CSGT Hàng Xanh cũng công bố mã QR để người dân tra cứu nhanh danh sách 67 xe máy vi phạm đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị trong sáng 30.9.

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Xe máy đi ngược chiều bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên đường có biển "cấm đi ngược chiều" bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe mô tô vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp đi ngược chiều gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Như Thanh Niên từng thông tin, tại một số tuyến đường ở TP.HCM, người đi xe máy có thói quen chạy ngược chiều để rút ngắn quãng đường hoặc tránh phải quay đầu. Tuy nhiên, việc đi ngược hướng lưu thông có thể khiến các phương tiện đang đi đúng chiều phải thắng gấp, đánh lái tránh, làm tăng nguy cơ va chạm.

Bên cạnh phạt nguội, CSGT cũng dừng xe lập biên bản một số trường hợp ẢNH: PC08

CSGT khuyến cáo người dân cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, hướng lưu thông trước khi đi vào đường, nhất là tại các tuyến đường một chiều, đường song hành hoặc khu vực có dải phân cách. Không nên đi theo phương tiện phía trước khi chưa xác định rõ chiều lưu thông được phép.

Người dân có thông tin, hình ảnh về các hành vi vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc cần phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM có thể liên hệ Phòng CSGT qua số trực ban 0693 187.521, đường dây nóng 0326 08.08.08 hoặc email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.