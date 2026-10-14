Hơn 6.400 trường hợp bị phạt nguội ở trung tâm TP.HCM chưa chấp hành xử phạt

Mới đây, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh (phạt nguội), kết hợp tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, ghi nhận 9.755 trường hợp vi phạm qua camera. Trong đó, ô tô chiếm phần lớn với 9.017 trường hợp, còn lại 738 trường hợp là mô tô 2 bánh các loại.

CSGT ghi hình phạt nguội tại trung tâm TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, mới có 3.313 trường hợp chấp hành quyết định xử phạt, chiếm 33,96%. Số chưa chấp hành lên tới 6.442 trường hợp, tương đương 66,04%.

Theo Đội CSGT Bến Thành, các trường hợp này đều được gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, thông tin phương tiện vi phạm được chuyển đến cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định theo quy định.

Những lỗi nào dễ bị CSGT phạt nguội?

Thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều hành vi vi phạm như dừng, đỗ ô tô tại nơi có biển cấm; không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc điều khiển phương tiện đi trên vỉa hè.

Theo CSGT, việc dừng, đỗ sai quy định có thể gây cản trở giao thông, nhất là trên những tuyến đường đông phương tiện. Trong khi đó, hành vi vượt đèn tín hiệu tiềm ẩn nguy cơ va chạm tại giao lộ; sử dụng điện thoại khiến người lái mất tập trung, giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống.

Nhiều xe máy bị CSGT phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với hành vi chạy xe trên vỉa hè, ngoài việc vi phạm quy định giao thông, người điều khiển còn có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ. Hình ảnh ghi nhận vi phạm sẽ được kiểm tra, đối chiếu và xác minh trước khi xử lý, bảo đảm đúng người, đúng hành vi theo quy định.

Việc tăng cường phạt nguội cũng nhằm chấn chỉnh tình trạng một số người chỉ chấp hành luật giao thông khi nhìn thấy CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường.

CSGT cho biết sau khi xác minh thông tin phương tiện và người có liên quan, cơ quan công an sẽ gửi thông báo vi phạm để giải quyết theo quy định. CSGT khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thông tin phạt nguội, thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị xử lý khi nhận được thông báo.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, người có liên quan được xem hình ảnh, kết quả ghi nhận hành vi vi phạm, đồng thời được bảo đảm quyền giải trình và các quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định.

Thông tin phương tiện vi phạm cũng được chuyển đến cơ quan đăng kiểm để cập nhật cảnh báo trên hệ thống quản lý kiểm định.

Dừng, đỗ sai quy định là một trong những lỗi vi phạm bị phạt nguội khá nhiều ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài hình ảnh từ camera giám sát, CSGT cũng tiếp nhận video, hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp qua VNeID, VNeTraffic hoặc thông tin phản ánh trên báo chí, mạng internet.

Những dữ liệu này có thể hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh phương tiện, người liên quan, thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm.

Đặc biệt, đối với các vụ tai nạn giao thông có phương tiện rời khỏi hiện trường, hình ảnh từ camera hành trình, camera an ninh và thông tin do người dân cung cấp là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ xác minh, làm rõ vụ việc.

Khi phát hiện vi phạm, tai nạn, ùn ứ hoặc cần phản ánh tình hình giao thông tại TP.HCM, người dân có thể liên hệ trực ban Phòng CSGT qua số: 0693 187.521, đường dây nóng: 0326 08.08.08 hoặc email: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn.