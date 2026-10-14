Muốn biết xe có bị phạt nguội? Cách tra cứu bằng biển số trên VNeTraffic

Mới đây, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát cùng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi nhận và xử lý những hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Phòng CSGT, việc đẩy mạnh phạt nguội qua hình ảnh là một trong những giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

CSGT TP.HCM tăng cường phạt nguội qua camera ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông qua việc ghi nhận, xử lý vi phạm bằng hình ảnh, lực lượng CSGT hướng đến nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Cách tra cứu phạt nguội trên VNeTraffic bằng biển số xe

Bên cạnh việc tăng cường ghi nhận, xử lý vi phạm qua camera, Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra thông tin phương tiện và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi nhận được thông báo vi phạm giao thông.

Một trong những cách kiểm tra là sử dụng ứng dụng VNeTraffic của Bộ Công an. Thông qua ứng dụng này, người dân có thể tra cứu thông tin phạt nguội bằng biển số xe ngay trên điện thoại.

Theo hướng dẫn của Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, việc tra cứu phạt nguội được thực hiện như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại nếu chưa có ứng dụng.



Bước 2: Đăng nhập VNeTraffic bằng tài khoản định danh điện tử VNeID.



Bước 3: Tại giao diện trang chủ, chọn mục "Tra cứu phạt nguội".



Bước 4: Chọn loại phương tiện, nhập biển số xe cần tra cứu, sau đó bấm nút "Kiểm tra".



Bước 5: Xem kết quả tra cứu hiển thị trên màn hình.

Camera có thể quan sát rõ biển số và ghi lại quá trình thực hiện hành vi vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nếu có thông tin vi phạm, ứng dụng có thể hiển thị biển số xe, loại phương tiện, thời gian và địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm, trạng thái xử lý cùng thông tin đơn vị phát hiện vi phạm.

Trường hợp chưa tìm thấy thông tin phạt nguội đối với biển số xe được tra cứu, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo tương ứng.

Ngoài chức năng tra cứu phạt nguội, VNeTraffic còn cho phép người dân tra cứu quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Để thực hiện, sau khi đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản VNeID, người dân vào mục "Vi phạm và xử phạt", chọn "Tra cứu quyết định xử phạt" và xem kết quả.

Nếu có quyết định xử phạt, ứng dụng sẽ hiển thị các thông tin liên quan. Trường hợp không có, màn hình hiển thị thông báo chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Những lỗi nào dễ bị camera ghi lại?

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, thông qua hệ thống camera giám sát và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng có thể phát hiện, ghi nhận nhiều hành vi vi phạm giao thông phổ biến.

Trong đó có các lỗi như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, đi không đúng phần đường, làn đường và chạy quá tốc độ quy định.

Ngoài ra, hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển, ngồi trên mô tô, xe gắn máy cùng một số vi phạm giao thông khác cũng có thể được ghi nhận qua hình ảnh để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Người dân sẽ được xem hình ảnh vi phạm khi đến giải quyết thủ tục phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phòng CSGT cho biết, thực tế vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông có tâm lý chỉ chấp hành quy định khi trực tiếp nhìn thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường.



Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật giao thông cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, không phụ thuộc vào sự có mặt của lực lượng chức năng.

Việc tăng cường ghi nhận và xử lý vi phạm qua hình ảnh cũng nhằm nâng cao tính tự giác của người tham gia giao thông, bởi các hành vi vi phạm vẫn có thể bị phát hiện, xử lý dù không có CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ tại vị trí đó.