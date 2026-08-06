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Đời sống Cộng đồng

Xe đi chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị phạt nguội: CSGT nói gì?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
Xe tải nặng lên dốc khó giữ tốc độ tối thiểu 60 km/giờ, tài xế cho rằng cần xem xét linh động, không nên phạt nguội xe đi chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. CSGT nói gì?

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội về việc xử lý xe đi chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thu hút nhiều ý kiến tranh luận.

Người đăng cho rằng việc kiểm soát tốc độ trên những đoạn đường bằng phẳng là cần thiết. Tuy nhiên, với xe đầu kéo chở hàng nặng, khi lên dốc phương tiện dễ mất trớn và khó duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/giờ.

Xe đi chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị phạt nguội: CSGT nói gì? - Ảnh 1.

Bài đăng trên mạng xã hội nhận nhiều ý kiến tranh luận

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo người đăng, xe đầu kéo chở khoảng 20 tấn, dù chưa đủ tải, khi lên dốc liên tục cũng có thể chỉ chạy khoảng 50 km/giờ. Vì vậy, tài xế mong cơ quan chức năng xem xét điều kiện thực tế khi xử lý để tránh gây khó cho người lái và doanh nghiệp.

Bên dưới bài đăng xuất hiện 2 luồng ý kiến. Một số người cho rằng khi xử lý cần tính đến địa hình, độ dốc và khả năng vận hành thực tế của xe tải nặng. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng xe chạy quá chậm trên cao tốc sẽ ảnh hưởng đến dòng phương tiện phía sau; nếu xe không đáp ứng được tốc độ khai thác thì tài xế nên lựa chọn tuyến đường phù hợp hơn.

Vì sao xe đi chậm trên cao tốc bị phạt nguội?

Trao đổi về vấn đề này, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết người điều khiển phương tiện phải tuân thủ quy định pháp luật và phương án tổ chức giao thông được ban hành trên từng tuyến.

Cao tốc quy định cả tốc độ tối đa và tối thiểu. Do đó, tài xế phải quan sát biển báo, vạch kẻ đường và duy trì tốc độ phù hợp với làn đang lưu thông. Việc đi chậm trên cao tốc dưới tốc độ tối thiểu có thể khiến dòng xe phía sau phải giảm tốc đột ngột hoặc chuyển làn liên tục để vượt, làm tăng nguy cơ va chạm, đặc biệt với các tuyến có lưu lượng xe lớn.

Xe đi chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị phạt nguội: CSGT nói gì? - Ảnh 2.

Xe chạy chỉ 32 km/giờ trên cao tốc quy định tốc độ tối thiểu ở làn quy định tối thiểu 60 km/giờ

ẢNH: C08

Với ý kiến cho rằng xe tải nặng lên dốc dễ mất trớn, khó giữ tốc độ tối thiểu, CSGT khẳng định người tham gia giao thông vẫn phải tuân thủ phương án tổ chức giao thông của tuyến.

Gần 1.800 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu bị phạt

Trong 6 tháng đầu năm, dọc tuyến cao tốc từ TP.HCM - Vân Phong, CSGT đã xử phạt gần 1.800 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu. Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây từng xảy ra vụ tai nạn trong tình huống 2 phương tiện có sự chênh lệch đáng kể về tốc độ, trong đó có xe đi chậm dưới tốc độ tối thiểu.

Xe đi chậm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị phạt nguội: CSGT nói gì? - Ảnh 3.

CSGT liên tục ghi nhận xe chạy chậm dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

ẢNH: C08

Cụ thể, khoảng 2 giờ 40 ngày 7.6, tại Km30 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng Phan Thiết đi Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.

Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy trước khi xảy ra tai nạn, xe đầu kéo chạy 52 km/giờ, trong khi xe khách phía sau chạy 81 km/giờ, chênh lệch 29 km/giờ.

Theo quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam về điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cả hai làn xe chạy đều có tốc độ tối đa 120 km/giờ. Tuy nhiên, tốc độ tối thiểu của từng làn khác nhau.

Cụ thể, làn 1 sát dải phân cách giữa có tốc độ tối thiểu 80 km/giờ; làn 2 cạnh làn dừng xe khẩn cấp có tốc độ tối thiểu 60 km/giờ.

Đáng chú ý, xe tải có tổng khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg, gồm xe đầu kéo, xe kéo sơ mi rơ moóc cùng xe khách trên 29 chỗ không được lưu thông thường xuyên ở làn 1 sát dải phân cách giữa. Làn 2 không phân biệt loại phương tiện.

Xe tải trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ đang đi làn 2 được phép chuyển sang làn 1 để vượt phương tiện cùng chiều, sau đó phải trở lại làn 2.

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