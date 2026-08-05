Bằng lái bị tạm giữ vẫn lái xe, tài xế và chủ xe bị phạt 176 triệu

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý một xe đầu kéo bị tạm giữ bằng lái vẫn lái xe cùng nhiều vi phạm khi lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Theo đó, khoảng 6 giờ 25 phút ngày 4.8, trong quá trình tuần tra, CSGT phát hiện xe đầu kéo biển số 15H - 032.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R - 168.xx có dấu hiệu vi phạm nên dừng phương tiện kiểm tra.

Tài xế và chủ xe bị phạt tổng cộng 176 triệu với loạt lỗi vi phạm trên cao tốc ẢNH: C08

Người điều khiển là tài xế N.V.T (34 tuổi, ở Nghệ An). Qua kiểm tra và xác minh, CSGT phát hiện tài xế này cùng phương tiện có 3 nhóm vi phạm. Đáng chú ý, bằng lái hạng FC của tài xế và giấy chứng nhận kiểm định của sơ mi rơ moóc đều đang bị cơ quan công an tạm giữ.

Vì sao tài xế và chủ xe bị phạt tới 176 triệu đồng?

Theo CSGT, tài xế đã điều khiển xe chở hàng siêu trường, siêu trọng nhưng không có giấy phép lưu hành. Với lỗi này, tài xế bị phạt 14 triệu đồng, trừ 4 điểm bằng lái và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Vi phạm thứ hai là điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Qua xác minh, CSGT xác định giấy chứng nhận kiểm định của sơ mi rơ moóc đang bị Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ. Tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái xe và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Ngoài ra, tài xế bị xác định điều khiển xe khi không có bằng lái do bằng lái hạng FC đang bị cơ quan công an tạm giữ. Với hành vi này, tài xế bị phạt thêm 19 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Như vậy, với 3 hành vi trên, tổng số tiền phạt đối với tài xế là 38 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chủ xe là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải N.V.P bị xử lý 3 hành vi liên quan đến việc giao và đưa phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, công ty bị phạt 58 triệu đồng vì giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành; đồng thời bị tước phù hiệu kinh doanh vận tải 2 tháng.

Doanh nghiệp tiếp tục bị phạt 22 triệu đồng vì đưa xe cơ giới không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.

Ngoài ra, công ty bị phạt thêm 58 triệu đồng vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

CSGT niêm phong xe để đưa về trụ sở tạm giữ 7 ngày ẢNH: C08

Tổng cộng, doanh nghiệp chủ phương tiện bị phạt 138 triệu đồng. Cộng với 38 triệu đồng của tài xế, tổng mức xử phạt trong vụ việc là 176 triệu đồng. Phương tiện còn bị tạm giữ 7 ngày, trong khi chủ xe bị tước phù hiệu kinh doanh vận tải 2 tháng.

Giấy tờ đang bị CSGT tạm giữ có được tiếp tục sử dụng?

Điểm đáng chú ý trong vụ việc là bằng lái hạng FC của tài xế và giấy chứng nhận kiểm định của sơ mi rơ moóc đều đang bị cơ quan công an tạm giữ nhưng phương tiện vẫn tiếp tục được đưa ra lưu thông.

CSGT giải thích, người điều khiển phương tiện không được sử dụng biên bản đã quá hạn hoặc giấy tờ đang bị tạm giữ để tiếp tục tham gia giao thông. Việc cố tình điều khiển phương tiện khi giấy tờ không còn giá trị hoặc đang bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ sẽ bị xử lý theo quy định.

Với doanh nghiệp kinh doanh vận tải, trách nhiệm cũng không dừng ở việc giao xe cho tài xế. Đơn vị phải bảo đảm phương tiện đủ điều kiện kỹ thuật, còn hiệu lực kiểm định và người điều khiển có đầy đủ giấy phép, điều kiện theo quy định trước khi đưa xe tham gia giao thông.

Cục CSGT cho biết lực lượng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc. Bên cạnh kiểm tra trực tiếp, hệ thống camera giám sát cũng được sử dụng để ghi nhận, phát hiện các hành vi vi phạm, qua đó xử lý những trường hợp không bảo đảm điều kiện tham gia giao thông.