TP.HCM chưa ghi nhận điểm đen tai nạn giao thông, vì sao vẫn có 655 người chết?

Tai nạn giao thông không chỉ xảy ra tại những giao lộ đông xe hay các vị trí được xác định là điểm đen. Tại TP.HCM, nhiều vụ tai nạn lại tập trung trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, nhất là vào buổi tối và những ngày cuối tuần.

Đây là một trong những thông tin được thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM trả lời PV Báo Thanh Niên tại cuộc họp kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 8.10.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin tại họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo đó, từ ngày 15.12.2025 đến hết ngày 14.9.2026, toàn địa bàn TP.HCM xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm 655 người chết và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm khoảng 15%, số người chết giảm 14,5% (giảm 108 người), số người bị thương giảm hơn 20%.

Theo thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, đây là kết quả tích cực từ nỗ lực của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Tuy nhiên, hậu quả do tai nạn giao thông gây ra vẫn rất lớn, để lại những mất mát đối với gia đình nạn nhân và xã hội.

Đặc biệt, dù vẫn xảy ra hơn 1.200 vụ tai nạn, theo thống kê của Phòng CSGT, trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM chưa ghi nhận điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Chưa có điểm đen, tai nạn giao thông tập trung ở đâu?

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết, việc xác định điểm đen tai nạn giao thông căn cứ vào số vụ tai nạn, mức độ hậu quả xảy ra tại một vị trí cụ thể trong khoảng thời gian 12 tháng. Dù chưa ghi nhận điểm đen trong 9 tháng đầu năm, Phòng CSGT vẫn phân tích từng vụ tai nạn để nhận diện những tuyến đường, khu vực và thời điểm có tỷ lệ tai nạn giao thông cao.

Kết quả cho thấy, các tuyến tỉnh lộ chiếm khoảng 46% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM. Tiếp đến là đường liên xã, chiếm hơn 30%. Như vậy, hơn 3/4 số vụ tai nạn xảy ra trên hai nhóm đường này.

Về địa bàn, tai nạn thường tập trung tại những khu vực xa trung tâm, vùng ngoại thành.

Cuộc họp báo thông tin định kỳ tổ chức chiều 8.10 ẢNH: NGUYỄN ANH

Không chỉ tập trung ở một số nhóm tuyến đường, tai nạn giao thông còn có sự chênh lệch rõ về thời gian xảy ra. Theo thống kê, khoảng 33% số vụ tai nạn xảy ra trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

Phân tích theo ngày trong tuần cũng cho thấy số vụ tai nạn thường tăng vào thứ bảy và chủ nhật, kéo theo số người tử vong tăng.

CSGT tập trung kiểm tra tuyến đường, khung giờ có nhiều tai nạn

Từ kết quả phân tích tai nạn giao thông trên, thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho hay, việc xác định được tai nạn thường xảy ra ở đâu, vào thời điểm nào là cơ sở để lực lượng CSGT triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm số vụ và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.

Trước hết, Phòng CSGT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Bên cạnh tuyên truyền qua mạng xã hội, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tiếp xúc, làm việc trực tiếp với người dân.

CSGT TP.HCM tập trung tuần tra kiểm soát ở các tuyến đường có nhiều tai nạn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, CSGT đề nghị ký cam kết, thường xuyên nhắc nhở đội ngũ tài xế chấp hành quy định khi điều khiển phương tiện. Mục tiêu là nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, hạn chế những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Song song với tuyên truyền, Phòng CSGT sẽ tập trung lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục là một trong những nội dung được tập trung xử lý quyết liệt, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đối với trường hợp đảng viên vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo về đơn vị theo quy định.

Ngoài nồng độ cồn, CSGT cũng tăng cường xử lý các hành vi đi không đúng làn đường, phần đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và những vi phạm liên quan đến học sinh.

Theo đại diện Phòng CSGT, việc tập trung kiểm tra, xử lý các nhóm hành vi này nhằm phòng ngừa những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người đi đường.

Từ việc nhận diện những tuyến đường, khung giờ và ngày trong tuần có nhiều tai nạn, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra có trọng tâm, tập trung xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông, nhằm kéo giảm số vụ và hạn chế thiệt hại về người.