Làn xe máy đông, làn riêng xe đạp trống: Xe máy chạy vào có bị CSGT phạt?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều xe máy nối đuôi nhau chạy vào làn riêng xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (TP.HCM), trong khi làn xe máy và làn hỗn hợp bên cạnh đang ùn ứ.

Hình ảnh này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Khi làn xe máy đông đúc, di chuyển chậm, còn làn riêng xe đạp vắng vẻ thì xe máy có được đi vào hay không?

CSGT Cát Lái xử phạt các trường hợp xe máy đi vào làn riêng xe đạp trên đường Mai Chí Thọ ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT, việc làn hỗn hợp đông xe, di chuyển chậm, còn làn riêng xe đạp không có phương tiện lưu thông không đồng nghĩa với việc xe máy được phép đi vào làn dành riêng cho xe đạp.

Thời gian qua, Đội CSGT Cát Lái đã lập biên bản nhiều trường hợp xe máy đi vào làn đường riêng xe đạp. Đơn vị cho biết sẽ tăng cường ghi hình, phạt nguội, đồng thời trực tiếp kiểm tra, xử lý những trường hợp không chấp hành quy định phân làn.

Khi bị dừng xe, một số người giải thích rằng làn đường còn trống, ít xe đạp lưu thông nên đã chạy xe máy vào. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm vẫn bị lập biên bản với mức phạt 700.000 đồng/lần.

Nắm rõ làn dành riêng và làn ưu tiên xe đạp để không bị phạt

Trên đường Mai Chí Thọ hiện có cả làn đường dành riêng và làn đường ưu tiên cho xe đạp. Đây cũng là điểm khiến nhiều người đi đường nhầm lẫn, bởi quy định lưu thông tại hai loại làn đường này khác nhau.

Xe máy nối đuôi nhau vào làn xe đạp trong giờ cao điểm sáng sẽ bị xử phạt ẢNH: DIỆU MI

Cụ thể, tại những đoạn được tổ chức thành làn riêng xe đạp, có biển báo tương ứng, các phương tiện khác không được phép đi vào. Vì vậy, dù làn đường vắng, không có xe đạp lưu thông, người điều khiển xe máy vẫn phải đi đúng phần đường quy định.

Trong khi đó, tại một số đoạn qua cầu, làn xe đạp được sơn màu đỏ, có biển báo "Làn đường ưu tiên xe đạp". Đối với những đoạn này, xe máy đi vào không bị xem là vi phạm chỉ vì sử dụng làn đường ưu tiên. Tuy nhiên, người điều khiển phải chủ động nhường đường cho xe đạp.

Như vậy, không phải cứ thấy phần đường sơn đỏ, có biểu tượng xe đạp thì xe máy đi vào đều bị xử phạt. Người dân cần quan sát biển báo thực tế để phân biệt làn dành riêng và làn ưu tiên cho xe đạp.

Mỗi trường hợp vi phạm bị phạt 700.000 đồng ẢNH: DIỆU MI

Trước đó, khi làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ mới đi vào hoạt động, việc tổ chức giao thông tại đây đã nhận được nhiều ý kiến của người dân.

Thời điểm đó, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý hơn. Trong đó, có ý kiến đề xuất tổ chức làn ưu tiên xe đạp theo khung giờ hoặc bố trí dải phân cách mềm.

Đề xuất điều chỉnh giao thông trên đường Mai Chí Thọ

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đường Mai Chí Thọ là tuyến giao thông huyết mạch kết nối vào trung tâm TP.HCM. Vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tăng cao, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ.

Bên cạnh đó, đường Lương Định Của đang tạm đóng để phục vụ thi công, khiến các phương tiện phải chuyển hướng ra đường Mai Chí Thọ, làm gia tăng áp lực giao thông trên tuyến đường này. Trước tình hình trên, người dân có thể ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Đường Mai Chí Thọ ùn ứ giờ cao điểm sáng ẢNH: DIỆU MI

Trước thực trạng này, đơn vị phụ trách tuyến đường đã kiến nghị điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số giao lộ trên tuyến nhằm cải thiện khả năng lưu thông. Trong đó có kiến nghị cải tạo dải đất trồng cây giữa đường để tạo thêm một làn ô tô rẽ trái tại một số giao lộ với đường Mai Chí Thọ.

CSGT khuyến cáo người dân cần quan sát biển báo tại từng đoạn đường, đi đúng phần đường, làn đường quy định. Đặc biệt, người điều khiển xe máy không nên cho rằng chỉ khi bị CSGT trực tiếp dừng xe mới bị xử phạt, bởi hành vi vi phạm còn có thể được ghi hình để xử lý phạt nguội.