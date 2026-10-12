Đi ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nghe hô 'Có 6 triệu không?' liền quay đầu

Sáng 12.10, ngày thứ ba sau khi TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhiều người vẫn đi ngược chiều dù có lực lượng CSGT và thanh niên xung phong điều tiết.

Thanh niên xung phong khản giọng cảnh báo người đi ngược chiều

Ghi nhận của Thanh Niên sáng 12.10 tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng 8, tình hình giao thông tương đối ổn định, các phương tiện lưu thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc.

Nhiều người đi ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại khu vực giao lộ, lực lượng CSGT và thanh niên xung phong túc trực, liên tục hướng dẫn, nhắc nhở người dân di chuyển theo phương án tổ chức giao thông mới được áp dụng từ ngày 10.10.

Theo phương án điều chỉnh, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa, được tổ chức lưu thông một chiều.

Tuy nhiên, sau 3 ngày triển khai, nhiều người dân vẫn chưa quen với hướng lưu thông mới. Đáng nói, trong sáng 12.10, nhiều người điều khiển xe máy từ đường Bà Huyện Thanh Quan rẽ ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi đi ngược chiều về phía giao lộ đường Cách Mạng Tháng 8.

Thanh niên xung phong đứng nhắc người đi ngược chiều khản cổ trong sáng 12.10 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát hiện các trường hợp này, lực lượng thanh niên xung phong liên tục hô lớn để cảnh báo, yêu cầu người điều khiển phương tiện không tiếp tục đi ngược chiều.

"6 triệu nha!", "Có 6 triệu không?", những tiếng cảnh báo liên tục vang lên giữa dòng xe qua lại. Có thời điểm, lực lượng làm nhiệm vụ phải liên tục gọi lớn đến khản giọng để nhắc nhở người đi đường.

Nhiều người khi đến gần giao lộ, phát hiện lực lượng chức năng đang điều tiết đã vội vàng quay đầu xe. CSGT có mặt tại đây cũng liên tục hướng dẫn, nhắc nhở các trường hợp đi sai hướng lưu thông.

Tại giao lộ không xảy ra ùn ứ như ngày đầu đổi thành một chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên nhiều người vẫn bỡ ngỡ khi thay đổi giao thông, đến giao lộ mới tìm hướng di chuyển ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc một số người vẫn đi ngược chiều trong khi các phương tiện khác đang lưu thông đúng hướng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, nhất là tại khu vực gần giao lộ có mật độ xe qua lại đông.

Cần thêm thời gian để quen với cách đi mới ở đường Nguyễn Thị Minh Khai

Theo ông Đặng Văn Hùng (người dân làm việc gần đây), với người thường xuyên đi qua khu vực này, việc thay đổi tổ chức giao thông trong những ngày đầu khiến không ít người lúng túng.

"Mấy ngày đầu chặn đường thì hơi phức tạp, hơi rối vì người ta đã quen đi đường này rồi. Ngày 10.10 mới chặn, thông tin cũng chỉ có cách đó mấy ngày nên nhiều người chưa nắm rõ. Tôi nghĩ khoảng 5 - 10 ngày nữa sẽ ổn", ông Hùng chia sẻ.

Dòng xe dừng chờ đèn đỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân đến giữa giao lộ hỏi CSGT hướng di chuyển ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng túc trực điều tiết ẢNH: NHẬT THỊNH

Các rào chắn đã được dựng để chuẩn bị thi công ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Hùng cho biết sáng 12.10 vẫn còn khá nhiều trường hợp đi ngược chiều. Tuy nhiên, nhờ có lực lượng CSGT và thanh niên xung phong túc trực, điều tiết nên giao thông tại khu vực đã ổn định, không còn xảy ra ùn tắc như trước.

Theo ông, việc đi ngược chiều rất nguy hiểm vì có thể ảnh hưởng đến những người đang lưu thông đúng hướng. Do đó, sự có mặt của lực lượng chức năng trong những ngày đầu thay đổi tổ chức giao thông là cần thiết để hướng dẫn người dân, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước đó, từ ngày 10.10, TP.HCM triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường trung tâm nhằm phục vụ thi công tuyến metro số 2.

Tài xế ô tô được CSGT hướng dẫn di chuyển ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, đường Nguyễn Thị Minh Khai được chuyển thành đường một chiều theo hướng từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa. Đường Cách Mạng Tháng 8 cũng được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Riêng đường Sương Nguyệt Anh và đường Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều.