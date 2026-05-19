Nhiều người mắc lỗi đi ngược chiều ở trung tâm TP.HCM mà không biết

Trong dòng xe đông đúc trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Calmette đến Nguyễn Văn Cừ), phần đường nhỏ nằm sát vỉa hè khiến nhiều người đi xe máy vô tình đi ngược chiều vì tưởng đây là đường phụ được phép lưu thông 2 chiều.



Tuy nhiên, tại các giao lộ đều có biển báo "cấm đi ngược chiều". Chỉ cần chạy sai, người vi phạm có thể bị CSGT xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024.



Nhiều người lầm tưởng phần đường sát vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo được lưu thông 2 chiều ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Calmette đến đường Nguyễn Văn Cừ, nhiều người điều khiển xe máy liên tục đi vào phần đường nhỏ sát dải phân cách dù hướng lưu thông không đúng quy định.

Có người vừa chạy vừa quan sát, phát hiện đi sai thì vội quay đầu xe. Một số khác vẫn tiếp tục đi vì nghĩ đây là phần đường nội bộ hoặc đường gom được phép lưu thông 2 chiều. Nhiều người chỉ biết mình vi phạm khi bị lực lượng CSGT dừng xe nhắc nhở hoặc lập biên bản xử phạt.

Anh Tuấn Anh (35 tuổi, ở phường Đức Nhuận) cho biết trước anh từng đi ngược chiều vào phần đường này vì nghĩ đây là lối dành riêng cho xe máy. "Tôi thấy đường nhỏ, lại nằm tách ra nên tưởng xe chạy 2 chiều được. Tới lúc bị nhắc mới biết có biển cấm ngược chiều ở đầu đường", anh nói.

Một tài xế xe ôm công nghệ cũng thừa nhận nhiều người dễ nhầm tại khu vực này, nhất là khi đang vội hoặc chạy theo xe phía trước. "Nhiều người cứ thấy có khoảng trống là chạy vào. Có người chạy theo quán tính chứ không để ý biển báo", người này nói.

Thực tế tại TP.HCM, không ít tuyến đường có phần đường nhỏ sát vỉa hè hoặc dải phân cách khiến người dân dễ hiểu nhầm là đường gom, đường nội bộ hay là đoạn đường xe máy được chạy 2 chiều.

Trong khi đó, tâm lý thấy người khác chạy thì chạy theo cũng khiến nhiều trường hợp vô tình vi phạm mà không kịp quan sát biển báo giao thông phía trước.

Mức phạt lỗi đi ngược chiều

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy đi ngược chiều sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp đi ngược chiều gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 10 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ tới 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo ghi nhận, nhiều tình huống nguy hiểm đã xảy ra khi xe máy chạy ngược chiều bất ngờ đối đầu dòng xe đang lưu thông đúng hướng. Không ít người phải thắng gấp hoặc lách né trong khoảng cách rất gần.



Mức phạt xe máy đi ngược chiều hiện nay là từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một cán bộ CSGT cho biết khi tham gia giao thông người dân cần đặc biệt chú ý quan sát biển báo ở đầu đường, nhất là tại các phần đường tách nhánh, đường có dải phân cách cứng là dạng bồn cây hoặc đường song hành.

"Không phải thấy đường nhỏ là được chạy 2 chiều. Người dân cần quan sát kỹ biển báo và chiều lưu thông trước khi đi vào để tránh vi phạm đáng tiếc", vị này khuyến cáo.

Như vậy, người tham gia giao thông cần lưu ý không nên chạy theo thói quen hoặc đi theo dòng phương tiện phía trước mà cần quan sát kỹ biển báo, vạch kẻ đường và chiều lưu thông ngay từ đầu tuyến.

Tại những đoạn đường tách nhánh, đường song hành hoặc phần đường nhỏ sát vỉa hè, người điều khiển xe càng cần giảm tốc độ để nhận diện biển cấm, biển chỉ hướng hay các quy định phân làn.