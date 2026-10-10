Ngày đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai có đoạn một chiều: Xe đông, người dân loay hoay

Sáng 10.10, ngày đầu TP.HCM tổ chức đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Cách Mạng Tháng 8 có đoạn thành một chiều, nhiều người dân chưa quen với hướng lưu thông mới, phải nhờ lực lượng chức năng hướng dẫn tìm đường thay thế.

Ghi nhận tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng 8, nơi thường xuyên có lượng phương tiện qua lại đông đúc, nhiều người điều khiển xe máy loay hoay khi đến giao lộ và phát hiện hướng đi quen thuộc đã thay đổi.

Nhiều người đi đến giao lộ mới biết hôm nay đã thay đổi tổ chức giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Một số người chưa nắm rõ phương án tổ chức giao thông mới, phải dừng lại quan sát biển báo hoặc nhờ lực lượng thanh niên xung phong hướng dẫn quay đầu, lựa chọn lộ trình khác.

Dù các băng rôn, bảng thông báo về việc điều chỉnh giao thông đã được treo từ nhiều ngày trước, không ít người đi đường vẫn lúng túng khi phương án chính thức được áp dụng.

Nhiều người chưa quen đường Nguyễn Thị Minh Khai thành một chiều

Cũng trong sáng 10.10, tại khu vực giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng 8, các đơn vị thi công đang khẩn trương tháo dỡ biển báo, lắp đặt rào chắn và chuẩn bị triển khai các hạng mục phục vụ dự án metro số 2.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng 8 đoạn vừa chuyển sang lưu thông một chiều, lượng phương tiện qua lại khá đông. Đáng chú ý, dù một số đoạn dải phân cách giữa đường đã bắt đầu được tháo dỡ, nhưng nhiều người dân vẫn đang di chuyển trên phần đường cũ thay vì sử dụng toàn bộ mặt đường theo hướng lưu thông mới.

Các lực lượng hướng dẫn người dân hướng lưu thông thay thế ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều này khiến phương tiện tập trung về một bên đường, tạo thành dòng xe đông đúc, trong khi phần mặt đường còn lại chưa được tận dụng hết.

Tại các vị trí thay đổi hướng lưu thông, lực lượng thanh niên xung phong có mặt để hướng dẫn, nhắc nhở người dân đi đúng chiều, đồng thời hỗ trợ những trường hợp chưa biết lựa chọn lộ trình thay thế.

Việc thay đổi tổ chức giao thông ngay tại khu vực trung tâm, nơi tập trung nhiều tuyến đường kết nối và có mật độ phương tiện cao nên người đi đường cần thêm thời gian làm quen.

Ngày đầu áp dụng phương án mới rơi vào thứ bảy, thời điểm áp lực giao thông có thể thấp hơn ngày làm việc đầu tuần. Những ngày tới, đặc biệt sáng thứ hai 12.10, khi lượng người đi làm, học sinh và sinh viên tăng trở lại, tình hình giao thông tại các tuyến đường vừa đổi chiều có thể phức tạp hơn.

Dải phân cách đã được tháo dỡ để tổ chức lưu thông một chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, các xe vẫn dồn hết về một bên nên dòng xe dồn kéo dài trên đường Cách Mạng Tháng 8 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cảnh tương tự trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT theo dõi camera, kịp thời xử lý ùn ứ

Liên quan việc điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công các công trình trên địa bàn TP.HCM, thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết trong 9 tháng đầu năm, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố nhận được sự ủng hộ của người dân.

Tại các khu vực thi công, lực lượng CSGT luôn đề nghị đơn vị thi công bảo đảm an toàn, bố trí băng rôn, biển hướng dẫn từ xa để người đi đường sớm nhận biết hướng lưu thông, tránh bị động khi đến gần công trường.

Những băng rôn thông báo được treo dọc tuyến từ đầu tháng 10 ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT túc trực tại giao lộ và các tuyến lân cận để theo dõi tình hình ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân đến giao lộ được lực lượng thanh niên xung phong hướng dẫn di chuyển ẢNH: NHẬT THỊNH

Đơn vị thi công khẩn trương làm việc ngay trong sáng 10.10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Công nhân rào chắn khu vực thi công ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân cần chủ động chọn hướng đi phù hợp trong thời gian thay đổi tổ chức giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày đầu áp dụng thay đổi tổ chức giao thông cũng là ngày cuối tuần nên dù đông xe các phương tiện vẫn lưu thông ổn định ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với những khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ do thi công, sửa chữa, CSGT phối hợp các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương bố trí cán bộ túc trực, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Bên cạnh lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, Phòng CSGT còn bố trí tổ theo dõi tình hình giao thông qua hệ thống camera. Khi phát hiện bất cập hoặc ùn ứ, tổ điều hành sẽ thông báo ngay cho cán bộ, chiến sĩ phụ trách khu vực đến xử lý, giải tỏa.