Sáng 10.10, đường Đinh Tiên Hoàng ở TP.HCM nối dài dải phân cách, có người lúng túng

Sáng 10.10, TP.HCM bắt đầu triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh và giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải, phường Tân Định, nhằm giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giữa các dòng xe.

Ghi nhận trong sáng đầu tiên áp dụng phương án mới, dải phân cách giữa đường Đinh Tiên Hoàng, theo hướng từ cầu Bông đến giao lộ đường Võ Thị Sáu, đã được nối dài. Việc này nhằm ngăn các phương tiện băng ngang đường Đinh Tiên Hoàng để vào đường Nguyễn Phi Khanh, một trong những nguyên nhân gây xung đột giao thông tại khu vực.

Dải phân cách nối dài trên đường Đinh Tiên Hoàng để ngăn xe rẽ vào Nguyễn Phi Khanh ẢNH: NHẬT THỊNH

Thay đổi này khiến một số người đi đường chưa quen với cách lưu thông mới. Những người có nhu cầu rẽ vào đường Nguyễn Phi Khanh tỏ ra lúng túng khi đến gần khu vực dải phân cách, do không còn được băng ngang như trước.

Trước đó, các băng rôn thông báo thay đổi tổ chức giao thông đã được treo tại khu vực từ nhiều ngày để người dân chủ động nắm bắt thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp.

Dù vậy, tình hình giao thông trong sáng 10.10 nhìn chung ổn định. Do rơi vào ngày thứ bảy, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực chưa tạo áp lực lớn như những ngày làm việc trong tuần.

Đây cũng là ngày đầu tiên phương án mới được triển khai, nên hiệu quả giảm ùn tắc tại khu vực cần tiếp tục được theo dõi, nhất là vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều trong những ngày tới.

Ngày đầu thay đổi tổ chức giao thông, một số người đi đường lúng túng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong những ngày đầu triển khai phương án mới, Phòng CSGT Công an TP.HCM, trực tiếp là Đội Tuần tra dẫn đoàn, phối hợp với Công an phường Tân Định và UBND phường Tân Định bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông.



Mục tiêu là giúp người dân làm quen với lộ trình mới, hạn chế xáo trộn trong quá trình đi lại. Theo phương án phối hợp, lực lượng chức năng sẽ tập trung hướng dẫn, chưa áp dụng xử phạt ngay trong những ngày đầu.

Song song đó, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật theo dõi lưu lượng xe qua hệ thống camera giám sát để điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu phù hợp.

Các đơn vị cũng nghiên cứu tổ chức pha đèn theo phương án "làn sóng xanh" tại những giao lộ kế cận, giúp dòng xe lưu thông thuận lợi hơn.

Vì sao phải nối dài dải phân cách đường Đinh Tiên Hoàng?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh xuất phát từ tình trạng ùn ứ sau khi thành phố thay đổi phương án lưu thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cụ thể, sau khi hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ -Nguyễn Bỉnh Khiêm, năng lực thông hành trên trục đường Điện Biên Phủ được nâng lên, phương tiện thoát nhanh hơn.

Băng rôn được treo từ vài ngày trước ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe từ hướng cầu Bông đổ về đường Võ Thị Sáu rất đông mỗi sáng ẢNH: NHẬT THỊNH

Dải phân cách kéo dài tại giữa giao lộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, lượng xe từ đường Điện Biên Phủ tiếp tục đổ về các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, khiến một số giao lộ xuất hiện tình trạng ùn ứ vào những thời điểm nhất định, đặc biệt trong giờ cao điểm sáng và chiều.

Trong đó, tại khu vực giao lộ đường Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh, dòng xe băng ngang đường Đinh Tiên Hoàng để vào đường Nguyễn Phi Khanh gây xung đột với các phương tiện đang lưu thông trên tuyến chính.

Để khắc phục, Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất thử nghiệm nối dài dải phân cách giữa đường Đinh Tiên Hoàng, theo hướng từ cầu Bông đến đường Võ Thị Sáu. Giải pháp này nhằm hạn chế các dòng xe giao cắt, giảm nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, ô tô bị cấm rẽ phải từ đường Đinh Tiên Hoàng vào đường Nguyễn Văn Giai trong khung giờ từ 17 - 19 giờ.

CSGT Tuần tra dẫn đoàn theo dõi tình hình trong ngày đầu thay đổi tổ chức giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Thanh niên xung phong hướng dẫn người dân lưu thông qua giao lộ, nhiều người ngạc nhiên khi thấy dải phân cách mới lắp ẢNH: NHẬT THỊNH

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Nhiều tuyến đường xung quanh cũng thay đổi cách lưu thông

Phương án tổ chức giao thông tại một số tuyến đường lân cận giao lộ này cũng được điều chỉnh đồng bộ.

Trên đường Điện Biên Phủ, xe hai bánh được phép rẽ trái liên tục vào đường Đinh Tiên Hoàng theo tín hiệu đèn dành riêng.

Đối với các loại xe khác có nhu cầu rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Đinh Tiên Hoàng, cơ quan chức năng bổ sung biển báo hướng dẫn lưu thông qua đường Phan Tôn hoặc đường Phan Ngữ, sau đó đi đường Huỳnh Khương Ninh để ra đường Đinh Tiên Hoàng.

Phương án này nhằm giảm áp lực phương tiện tập trung tại giao lộ đường Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Giao lộ này thêm áp lực phương tiện sau khi thay đổi cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tình hình tại đây sẽ được theo dõi trong những ngày tiếp theo ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên đường Mai Thị Lựu, đoạn từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ, ô tô con và xe hai bánh được lưu thông hai chiều. Riêng xe tải và xe khách chỉ được đi một chiều theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Giai.

Đối với hẻm 79 đường Điện Biên Phủ (hẻm Cây Điệp), cấm phương tiện lưu thông ngược chiều theo hướng từ đường Nguyễn Thành Ý đến đường Điện Biên Phủ trong hai khung giờ, từ 6 - 8 giờ 30 và từ 16 - 18 giờ 30.