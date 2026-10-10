Hôm nay 10.10, lắp dải phân cách giữa ngã tư Bảy Hiền: Tình hình ra sao?

Sáng 10.10, ghi nhận tại ngã tư Bảy Hiền (giao lộ đường Trường Chinh - đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Lý Thường Kiệt - đường Hoàng Văn Thụ), lực lượng chức năng đã lắp đặt dải phân cách, rào chắn kiên cố, ngăn lối đi thẳng từ đường Trường Chinh vào đường Cách Mạng Tháng 8 và ngược lại.

Lối đi thẳng quen thuộc bị chặn khiến các phương tiện khi đến giao lộ phải chuyển hướng theo phương án phân luồng mới.

Ngã tư Bảy Hiền lắp dải phân cách giữa giao lộ ẢNH: TRẦN KHA

Giao thông ngã tư Bảy Hiền sáng nay ra sao?

Trong buổi sáng đầu tiên áp dụng, nhiều người đi đường còn bỡ ngỡ, lúng túng khi gặp rào chắn. Một số trường hợp bất ngờ quay đầu xe, thậm chí chạy ngược chiều để tìm lối đi khác, gây xung đột giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tại khu vực giao lộ, lực lượng thanh niên xung phong phối hợp các lực lượng điều tiết giao thông túc trực, liên tục hướng dẫn người dân di chuyển theo đúng lộ trình.

Dù lượng phương tiện qua ngã tư Bảy Hiền trong sáng 10.10 khá đông, tình hình giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng tại giao lộ và các tuyến đường lân cận.

Shipper quay đầu khi thấy thay đổi tổ chức giao thông ở giao lộ ẢNH: TRẦN KHA

Ngày đầu thay đổi tổ chức giao thông rơi vào cuối tuần nên giao thông cơ bản thông thoáng ẢNH: TRẦN KHA

Một số người dân sống gần khu vực cho rằng, do ngày đầu áp dụng phương án mới rơi vào thứ bảy, lượng học sinh, sinh viên đi học ít hơn nên áp lực giao thông phần nào giảm bớt. Tuy nhiên, họ lo ngại tình hình có thể phức tạp hơn vào những ngày đầu tuần tới, khi lượng người đi làm, học sinh và sinh viên tăng trở lại.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại ngã tư Bảy Hiền được Sở Xây dựng TP.HCM và các đơn vị liên quan thống nhất triển khai nhằm phục vụ thi công ga ST7 (ga Bảy Hiền) thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo phương án mới, phương tiện lưu thông trên đường Trường Chinh khi đến ngã tư Bảy Hiền chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng 8.

CSGT quan sát tình hình qua camera và bố trí lực lượng khi có ùn tắc. Tại giao lộ sáng cuối tuần có thanh niên xung phong hướng dẫn người dân lưu thông ẢNH: TRẦN KHA

Ở chiều ngược lại, tất cả phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng 8 khi đến giao lộ bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào đường Trường Chinh hoặc rẽ trái vào đường Lý Thường Kiệt.

Người dân lưu thông qua khu vực ngã tư Bảy Hiền cần chú ý quan sát biển báo từ xa, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để chủ động lựa chọn lộ trình, tránh quay đầu hoặc đi ngược chiều khi gặp rào chắn.

CSGT đã khảo sát trước khi thay đổi tổ chức giao thông

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM triển khai nhiều công trình giao thông, từ sửa chữa cầu, đường đến thi công các dự án vành đai. Quá trình này kéo theo việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công, sửa chữa các hạng mục.

Người dân dắt xe đi ngược chiều ẢNH: TRẦN KHA

Theo thượng tá Hoàn, trước khi triển khai thi công, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin để lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương khảo sát thực tế, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Đối với những tuyến đường phải hạn chế hoặc cấm phương tiện lưu thông, các đơn vị phải tính toán lộ trình thay thế, bảo đảm việc đi lại của người dân ít bị ảnh hưởng nhất. Có những công trình, phương án tổ chức giao thông phải được khảo sát, thử nghiệm nhiều lần trước khi triển khai.

Sau khi thống nhất phương án, các đơn vị sẽ thông tin trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội để người dân chủ động nắm bắt những thay đổi, lựa chọn lộ trình phù hợp.