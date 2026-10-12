Sáng 12.10, đường Đinh Tiên Hoàng nối dài dải phân cách: Giao thông thay đổi ra sao?

Sáng 12.10, ngày thứ ba sau khi TP.HCM thí điểm nối dài dải phân cách trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh (phường Tân Định), tình hình giao thông tại khu vực này đã có chuyển biến so với trước.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ 30, dải phân cách được nối dài giữa đường Đinh Tiên Hoàng đã ngăn dòng xe băng ngang để vào đường Nguyễn Phi Khanh, hạn chế tình trạng các phương tiện giao cắt nhau ngay giữa giao lộ.

Dải phân cách nằm giữa giao lộ ngăn xe băng ngang vào đường Nguyễn Phi Khanh ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh việc nối dài dải phân cách, cơ quan chức năng còn bố trí biển cấm quay đầu tại vị trí cuối dải phân cách. Việc này nhằm ngăn các phương tiện đi hết dải phân cách rồi quay đầu để tìm cách vào đường Nguyễn Phi Khanh, tránh phát sinh thêm điểm xung đột giao thông.

Dòng xe từ các hướng di chuyển tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài như trước khi điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đến khoảng 8 giờ, lượng phương tiện bắt đầu tăng lên. Xe từ hai hướng đường Đinh Tiên Hoàng liên tục đổ về giao lộ đường Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, dù mật độ phương tiện đông, dòng xe vẫn di chuyển và lần lượt thoát qua giao lộ, không xuất hiện cảnh phải dừng chờ lực lượng chức năng điều tiết như trước.

Dòng xe chen kín hướng cầu Bông đổ dồn về đường Võ Thị Sáu ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù vậy, lượng xe dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải vẫn chen kín trên cầu Bông, lượng xe từ hướng này chen nhau đổ về đường Võ Thị Sáu.

Một điểm khác biệt trong sáng nay là tại khu vực giao lộ chỉ có một thanh niên xung phong làm nhiệm vụ hướng dẫn người đi đường. Lực lượng CSGT và an ninh trật tự cơ sở không phải có mặt trực tiếp để điều tiết giao thông như những ngày trước khi lắp dải phân cách.

Người dân nhận thấy giao thông thay đổi

Là người thường xuyên chứng kiến cảnh ùn tắc tại khu vực, anh Phan Nguyễn Anh Kiệt cho biết trước khi lắp dải phân cách, nhiều phương tiện từ đường Đinh Tiên Hoàng tìm cách băng ngang vào đường Nguyễn Phi Khanh, khiến giao thông tại đây khá lộn xộn.

Theo anh Kiệt, việc các dòng xe giao cắt nhau khiến khu vực này thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng.

Đường Võ Thị Sáu là một trong hai hướng trọng điểm di chuyển từ ngã tư Hàng Xanh vào quận 3, 5 cũ ẢNH: NHẬT THỊNH

"Trước đây, xe băng qua đường Nguyễn Phi Khanh nhiều nên giao thông không trật tự, khá hỗn loạn. Từ khi có dải phân cách, các xe đi thẳng theo hướng đường Võ Thị Sáu nên giảm ùn tắc hơn", anh Kiệt nhận xét.

Anh cho biết trước khi điều chỉnh, tình trạng ùn tắc thường xuất hiện từ khoảng 6 giờ 30 đến 8 giờ, có những ngày kéo dài đến 11 giờ.

Sau khi dải phân cách được nối dài, anh Kiệt nhận thấy các dòng phương tiện được phân định rõ ràng hơn, cách tổ chức giao thông hợp lý hơn và tình trạng ùn tắc cũng giảm.

Cùng nhận xét, chị Hương Bình, người dân tại khu vực, cho biết trước đây mỗi buổi sáng, lực lượng chức năng thường phải sử dụng dây căng tạm thời để ngăn các phương tiện băng ngang giao lộ.

Đến khoảng 8 giờ, cả 2 hướng của đường Đinh Tiên Hoàng đều đông nghẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Nối dài dải phân cách, đường Đinh Tiên Hoàng bớt ùn ứ chưa?

Theo chị Bình, tình trạng ùn tắc thường bắt đầu từ khoảng 7 giờ và kéo dài đến 9 - 10 giờ. Trong khoảng thời gian này, lực lượng chức năng phải thường xuyên có mặt để phân luồng, điều tiết phương tiện.

"Trước đây, CSGT thường phải lấy xe ra rồi căng dây để ngăn dòng xe. Từ khi có dải phân cách thì CSGT phải ra đây hơn, tình trạng kẹt xe cũng giảm", chị Bình chia sẻ.

Theo ghi nhận và phản ánh của người dân, việc lắp dải phân cách cố định đã thay thế cách ngăn dòng xe bằng dây tạm thời trước đây, giúp các phương tiện di chuyển theo hướng được tổ chức sẵn mà không phải chờ lực lượng chức năng trực tiếp phân luồng.



Đường Đinh Tiên Hoàng từng "ngộp thở" vì xe các hướng

Trước khi thay đổi tổ chức giao thông, khu vực giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh là một trong những điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm buổi sáng.

Lực lượng CSGT và an ninh trật tự cơ sở thường xuyên phải có mặt tại giao lộ phối hợp điều chỉnh đèn tín hiệu, điều tiết giao thông.



Vẫn còn người bối rối khi đi qua giao lộ này ẢNH: NHẬT THỊNH

Những cọc tiêu để nắn dòng xe cạnh dải phân cách ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân cho biết dòng xe đông đúc ở đây có khi kéo dài tới gần trưa ẢNH: NHẬT THỊNH

Giao lộ gánh lượng lớn xe đổ về từ hướng đường Lê Văn Duyệt ẢNH: NHẬT THỊNH

Lý giải nguyên nhân ùn ứ, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tình trạng này có liên quan đến việc thay đổi tổ chức giao thông tại vòng xoay đường Điện Biên Phủ - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.



Sau khi khu vực vòng xoay được điều chỉnh, dòng xe trên đường Điện Biên Phủ thoát nhanh hơn, dẫn đến lượng phương tiện di chuyển liên tục vào đường Đinh Tiên Hoàng để đi về hướng đường Võ Thị Sáu.

Trước khi nối dài dải phân cách, ở đây đã điều chỉnh thời lượng đèn, có lực lượng điều tiết nhưng vẫn ùn xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng về cầu Bông thì thông thoáng ẢNH: NHẬT THỊNH

Các băng rôn được treo từ đầu tháng 10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây cũng là một trong hai hướng di chuyển trọng điểm của các phương tiện từ khu vực Thủ Đức, Bình Thạnh vào địa bàn quận 3, quận 5 và quận 10 cũ.

Trước đó, từ ngày 10.10, TP.HCM triển khai thí điểm nối dài dải phân cách trên đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe băng ngang vào đường Nguyễn Phi Khanh, đồng thời điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực lân cận.

