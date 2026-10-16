Tiếc tiền phạt, tài xế đăng tin sai sự thật về CSGT TP.HCM, bị mời làm việc

Ngày 16.10, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa mời làm việc một nam thanh niên đăng biên bản vi phạm hành chính kèm theo nội dung không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín lực lượng CSGT.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện tài khoản Facebook N.N là người đăng bài viết trên.

CSGT mời làm việc nam thanh niên đăng bài viết sai sự thật về lực lượng CSGT ẢNH: DIỆU MI

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phối hợp cơ quan chức năng xác định người đăng tải bài viết là N.V.N (30 tuổi, ở TP.Cần Thơ), đồng thời mời người này đến trụ sở làm việc.



Qua làm việc, N.V.N khai nhận khoảng 7 giờ 30 phút ngày 7.10, anh điều khiển xe ô tô tải biển số 50H - 487.xx lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Khi đến trụ đèn T11, MP-TV, Tân Đông Hiệp dừng xe tại nơi có biển báo cấm dừng xe và đỗ xe nên bị cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, do tiếc số tiền bị xử phạt, tối 13.10.2026, N.V.N sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh biên bản vi phạm hành chính kèm theo nội dung không đúng sự thật về lực lượng CSGT.

Anh N. thừa nhận vi phạm và cho biết đăng bài xuất phát từ cảm xúc nhất thời ẢNH: DIỆU MI

Tại buổi làm việc, N.V.N thừa nhận hành vi vi phạm. Cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc đã thực hiện đúng quy trình, không có hành vi nhũng nhiễu. Đương sự trình bày bản thân có trình độ học vấn thấp, nhận thức còn hạn chế; gia đình khó khăn, việc đăng bài xuất phát từ cảm xúc nhất thời, đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, nhận thức được hành vi của mình là sai và viết cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng, tùy theo tính chất và mức độ, sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.