Lâm Đồng đề nghị tăng chuyến bay đến Đà Lạt dịp lễ hội nhạc jazz Việt Nam

Ngày 26.10, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 (Viet Nam Jazz Heritage Festival 2026) tại Đà Lạt. Để phục vụ nghệ sĩ, đại biểu và du khách, tỉnh đề nghị Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phối hợp các hãng hàng không nghiên cứu tăng tần suất chuyến bay, mở rộng kết nối các đường bay phù hợp đến sân bay Liên Khương.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu xây dựng phương án đón, tiễn khách quốc tế, nghệ sĩ và đại biểu, bảo đảm chu đáo, an toàn.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị tăng tần suất chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương để phục vụ lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Vận động miễn phí giữ xe trong thời gian diễn ra lễ hội

UBND tỉnh Lâm Đồng giao phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc với các tổ chức, cá nhân quản lý bãi đỗ xe tại quảng trường Lâm Viên, dự án Haus Đà Lạt và khu vực lân cận để vận động, thống nhất phương án miễn phí trông giữ xe trong thời gian thi công sân khấu và tổ chức biểu diễn, phù hợp điều kiện thực tế.

Bãi đỗ xe tại quảng trường Lâm Viên ẢNH: LÂM VIÊN

Công an tỉnh chủ trì phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm biểu diễn; bố trí lực lượng điều tiết giao thông, quản lý phương tiện ra vào, tạo thuận lợi cho nghệ sĩ, đại biểu và du khách.

Sở Ngoại vụ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp khách quốc tế. Trường ĐH Đà Lạt được đề nghị huy động sinh viên có năng lực ngoại ngữ, am hiểu văn hóa địa phương hỗ trợ công tác lễ tân, đón tiếp khách quốc tế và phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội.

Theo kế hoạch, toàn bộ kinh phí tổ chức lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 do Công ty CP Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Dalat Land (Haus Đà Lạt) chịu trách nhiệm.

Nhiều nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại Đà Lạt

Theo kế hoạch, chương trình khai mạc diễn ra tối 6.11 tại quảng trường Lâm Viên, dự kiến có màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Các nghệ sĩ tham gia gồm Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West, Raul Midón (Mỹ), các nhóm DaDaDa, JKC (Hàn Quốc), Yellow Star Bigband, Hoài Sa và Trần Thu Hà.

Biểu diễn nghệ thuật tại quảng trường Lâm Viên dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X ẢNH: LÂM VIÊN

Từ 18 - 21 giờ ngày 7.11, khu vực phía trước Rạp 3 Tháng 4 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn với sự góp mặt của các nhóm JKC, DaDaDa, Song Như và nhóm Cá Trê, Mekong Bigband, Yellow Star Bigband.

Tối 8.11, khuôn viên dự án Haus Đà Lạt dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật dành riêng cho khách mời đặc biệt, với các nghệ sĩ Hồng Nhung, Nguyen Le Band (Pháp), Đức Trí, Lân Nhã, Bùi Lan Hương và Bình An.

Hàng ngàn khán giả đến với chương trình nghệ thuật tại quảng trường Lâm Viên ẢNH: LÂM VIÊN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Sự kiện hướng đến phát huy danh hiệu Đà Lạt là “Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”, quảng bá hình ảnh địa phương, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và kích cầu dịch vụ.