Ngày 25.10, liên quan đến vụ trâu húc người bị thương ở thôn Tân Lập, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang làm rõ nguyên nhân cũng như hỗ trợ các nạn nhân giải quyết vụ việc với phía gia đình chủ trâu.



Thời điểm trâu húc vợ chồng bà Mai Thị Tám, rồi tiếp tục chạy trên tỉnh lộ 725 khiến người dân lo sợ ẢNH: K.T

Vụ trâu húc người ở Lâm Đồng: Vừa mua trâu về thì gặp họa

Theo lãnh đạo xã, ông Minh (ở xã Đinh Văn Lâm Hà) mới mua hai mẹ con trâu này rồi vận chuyển về thôn Tân Lập. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24.10, trong lúc đưa trâu từ xe vận chuyển xuống thì hai con vật bất ngờ lồng lên, húc ông Minh rồi chạy dọc tỉnh lộ 725.

Trên đường chạy, hai con trâu húc trúng vợ chồng bà Mai Thị Tám đang đi xe máy. Trong đó trâu mẹ dồn bà Tám vào cửa nhà dân rồi húc khiến người phụ nữ bị thương.

Cặp trâu tiếp tục chạy trên đường, thấy ai cũng lao vào tấn công. Vụ việc trâu húc người khiến 3 người gồm bà Tám, ông Minh và một người dân tên Phượng bị thương.

Trong đó, chủ trâu bị thương nặng nhất, gãy xương được gia đình đưa về TP.HCM điều trị; bà Tám và người tên Phương đã được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà sơ cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Con trâu bị đưa đi xử lý sau vụ trâu húc người ẢNH: K.T

Hai mẹ con trâu còn lao vào một rạp cưới khiến nhiều người hoảng hốt tránh né rồi chạy vào một bãi vật liệu xây dựng. Lực lượng chức năng lập tức đóng cổng, cô lập hai con trâu bên trong bãi vật liệu.

Do trâu mẹ rất hung dữ nên lực lượng chức năng đã hạ gục con vật này; trâu con bỏ chạy nên các lực lượng đang truy tìm để bắt lại. Gia đình chủ trâu đã liên hệ với các nạn nhân liên quan để có phương án bồi thường thiệt hại.