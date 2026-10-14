Đà Lạt được kỳ vọng thành điểm hẹn jazz châu Á

Từ ngày 6 - 8.11, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 (VJHF 2026) dự kiến diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng), quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế như Lisa Ono, Raul Midón, Nik West, Hồng Nhung, Hà Trần, Nguyên Lê, Đức Trí, Hoài Sa…

Hồng Nhung tiếp tục kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyên Lê trong các bản phối mang màu sắc jazz Ảnh: BTC

Đây là mùa đầu tiên của lễ hội âm nhạc jazz do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tổ chức, với các chương trình diễn ra tại ba địa điểm ở trung tâm Đà Lạt.

Hồng Nhung, Hà Trần cùng nghệ sĩ quốc tế tham dự

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, việc lựa chọn Đà Lạt làm nơi tổ chức xuất phát từ mong muốn xây dựng thêm một hoạt động âm nhạc có tính định kỳ cho thành phố, đồng thời tạo điểm kết nối với các nghệ sĩ quốc tế trong hành trình biểu diễn tại châu Á.

“Chúng tôi không làm một sự kiện đơn lẻ, mà kiên trì xây dựng một thương hiệu văn hóa có chiều sâu, nơi giá trị nghệ thuật nguyên bản được tích lũy qua từng mùa để đưa Đà Lạt trở thành một tọa độ di sản nổi bật trên bản đồ âm nhạc đương đại thế giới”, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Mùa đầu tiên có sự tham gia của Lisa Ono, ca sĩ người Nhật Bản gắn với dòng nhạc Bossa Nova và từng nhiều lần nhận Japan Gold Disc Award ở hạng mục jazz. Nghệ sĩ bass người Mỹ Nik West cũng góp mặt. Cô hoạt động với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, nhà sản xuất và là người sáng lập cuộc thi Queen of Strings. Một tên tuổi quốc tế khác là Raul Midón, nghệ sĩ guitar khiếm thị từng nhận 2 đề cử Grammy ở hạng mục album jazz. Âm nhạc của Raul Midón kết hợp nhiều chất liệu như jazz, pop, soul, R&B, flamenco và Latin.

Raul Midón, nghệ sĩ guitar khiếm thị từng hai lần nhận đề cử Grammy, góp mặt tại Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 Ảnh: BTC

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế, chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt Nam với các dự án riêng. Nhạc sĩ Đức Trí mang đến dự án Musique de Salon - Le Grand Orchestre et Jazz, kết hợp dàn nhạc với yếu tố jazz.

Nhạc sĩ guitar Nguyên Lê cùng ban nhạc từ Pháp sẽ biểu diễn với diva Hồng Nhung. Sau live concert Bống là ai?, cả hai tiếp tục khai thác các sáng tác của Trịnh Công Sơn theo cách hòa âm mang màu sắc jazz. Nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận phần làm mới một số ca khúc Việt Nam cùng ca sĩ Trần Thu Hà.

Trong khi đó, Trần Mạnh Tuấn Fusion Band giới thiệu các thử nghiệm kết hợp hòa âm phương Tây với thang âm ngũ cung, dân ca và một số nhạc cụ truyền thống.

Trần Mạnh Tuấn Fusion Band mang đến những thử nghiệm kết hợp jazz với chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam Ảnh: BTC

Ngoài ra, lễ hội còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, nhóm nhạc như Dadada, JKC cùng một số gương mặt khác.

3 đêm nhạc tại 3 địa điểm

Theo ban tổ chức, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 diễn ra trong 3 đêm liên tiếp, từ ngày 6 – 8.11, tại 3 không gian khác nhau ở Đà Lạt.

Ngày 6.11, lễ hội khai màn tại quảng trường Lâm Viên với sân khấu ngoài trời dành cho công chúng.

Ngày 7.11, chương trình chuyển đến khu vực quảng trường Rạp Hòa Bình, gần chợ Đà Lạt. Việc đưa sân khấu vào khu vực trung tâm được kỳ vọng giúp jazz đến gần hơn với người dân và du khách, thay vì chỉ hiện diện trong những không gian biểu diễn chuyên biệt.

Đêm diễn cuối cùng, ngày 8.11, diễn ra tại HAUS Da Lat, theo hình thức chương trình dành cho khách có vé mời.

Với 3 địa điểm mang những đặc trưng riêng, lễ hội hướng đến việc đưa jazz vào nhiều không gian của Đà Lạt, từ quảng trường công cộng, khu vực phố thị đến địa điểm biểu diễn giới hạn về quy mô.

Sự xuất hiện của một lễ hội jazz quốc tế cũng góp thêm sắc màu âm nhạc cho đời sống văn hóa Đà Lạt, đồng thời mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho du khách bên cạnh những sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan, kiến trúc và khí hậu đặc trưng của thành phố.