Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích dự án Sài Gòn Đại Ninh

Thông báo của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ: thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - du lịch - nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (gọi tắt là dự án Sài Gòn Đại Ninh) từ các quyết định trước đây của UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Một góc dự án Sài gòn Đại Ninh ẢNH: HỒ VĂN HÀ

Diện tích đất thu hồi theo pháp lý là 1.428,356 ha; diện tích thực tế là 1.434,763 ha (tăng 6,4 ha do đo đạc lại diện tích thực tế). Vị trí đất dự án nằm tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan (H.Đức Trọng cũ); nay thuộc các xã mới Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng.

Vi phạm nghiêm trọng luật đất đai

Lý do thu hồi đất được UBND tỉnh Lâm Đồng nêu Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh vi phạm pháp luật về đất đai, theo quy định tại điểm I, khoản 1, Điều 64 luật Đất đai 2013 (nay là khoản 8, Điều 81 của luật Đất đai 2024); được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho phép gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng (tại công văn số 725 ngày 28.1.2022) nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm tự xử lý tài sản trên đất. Hết thời hạn thông báo này, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Toàn bộ diện tích đất cho thuê là 1.434,763 ha tại dự án Sài Gòn Đại Ninh sẽ bị thu hồi do vi phạm pháp luật ẢNH: L.V

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Văn phòng UBND tỉnh giao thông báo trên cho chủ đầu tư; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn thời gian thông báo thì Sở NN-MT tham mưu văn bản trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất.

Theo tờ trình thu hồi đất của Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh tại dự án trên, Sở NN-MT Lâm Đồng cho rằng, dự án này thuộc diện khắc phục các sai phạm theo kết luận của UBKT T.Ư tại tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Tại bản án số 62/2025/HS-ST ngày 20.1.2025 của TAND TP.Hà Nội, Hội đồng xét xử kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, tiến hành các thủ tục thu hồi toàn bộ diện tích đất để thực hiện dự án Sài Gòn Đại Ninh; chấm dứt hoạt động của dự án theo đúng kết luận thanh tra số 929/KLTT, ngày 13.6.2020 của Thanh tra Chính phủ.

TTCP phát hiện dự án để người dân phá hàng trăm ha rừng ẢNH: HỒ VĂN HÀ

Tại bản án 469/2025/HS-PT ngày 29.5.2025 của TAND TP.Hà Nội, tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Tại thông báo kết luận số 725, ngày 12.8.2024 của UBKT T.Ư về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm đối với UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ, nhiệm kỳ 2021 - 2026) có nêu: Yêu cầu rà soát, xử lý đối với các vi phạm khuyết điểm về việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định khi Quốc hội chưa quyết định chủ trương đầu tư; Thủ tướng Chính phủ chưa có quyết định cho phép đầu tư, chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Với các lý do trên, Sở NN-MT đề nghị UBND tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích đất tại dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Các biệt thự xây dựng dở dang tại dự án Sài Gòn Đại Ninh ẢNH: HỒ VĂN HÀ

Sai phạm khiến nhiều lãnh đạo vướng vòng lao lý

Dự án Sài Gòn Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, với tổng vốn đầu tư hơn 25.200 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm, tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án gần 3.600 ha.

Quá trình thanh tra, TTCP xác định chủ đầu tư vướng nhiều sai phạm các quy định về pháp luật đất đai, cho nên kiến nghị thu hồi và chấm dứt dự án.

Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Cao Trí (khi đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang) thỏa thuận mua lại dự án này, lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) để thay đổi kết luận thanh tra từ chấm dứt hoạt động, thu hồi, thành không thu hồi, cho giãn tiến độ; tiếp tục thực hiện dự án trái quy định của pháp luật. Sau đó, Nguyễn Cao Trí đã bán lại dự án với giá 27.600 tỉ đồng.

Vụ việc sau đó bị cơ quan điều tra vào cuộc, truy tố và đưa ra xét xử tại TAND TP.Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị tuyên phạt 3 năm tù về tội đưa hối lộ. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (cũ) Trần Đức Quận bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) Trần Văn Hiệp bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù cùng về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra các bị cáo Lê Quốc Khanh (cựu Cục trưởng của TTCP) bị phạt 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hồng Giang (cựu Cục trưởng của TTCP) bị phạt 2 năm tù treo; Hoàng Văn Xuân, cựu Thanh tra viên của TTCP bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Nho Định (cựu thanh tra viên TTCP) bị phạt 2 năm tù và Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng) bị phạt 3 năm tù do liên quan sai phạm tại dự án này.