Dự án đường hơn 261 tỉ đồng ở Đà Lạt nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ

Ngày 28.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết dự án đường nối từ đường Lữ Gia đến thượng lưu hồ Xuân Hương vẫn vướng mặt bằng của 3 hộ dân do chưa thống nhất phương án và giá bồi thường. Vướng mắc này khiến việc thi công tuyến đường và kè dọc bờ suối tiếp tục chậm tiến độ.

Dự án đường nối từ đường Lữ Gia đến thượng lưu hồ Xuân Hương hiện còn vướng mặt bằng của 3 hộ dân ẢNH: LÂM VIÊN

Dự án hơn 261 tỉ đồng chậm tiến độ

Dự án được khởi công từ tháng 9.2021, có chiều dài khoảng 1,7 km, kết hợp xây dựng kè chắn xung quanh hồ lắng số 1 và dọc theo suối. Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Đà Lạt (cũ), nhằm kết nối đường Lữ Gia với khu vực thượng lưu hồ Xuân Hương, giảm áp lực giao thông qua đường Sương Nguyệt Ánh đến nút giao Phan Chu Trinh.

Công trình còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cải thiện khả năng thoát nước, hạn chế ngập úng và ùn tắc tại khu vực trung tâm Đà Lạt.

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2024, nhưng đến cuối tháng 10.2026 vẫn còn vướng mặt bằng ẢNH: LÂM VIÊN

Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành sau 36 tháng, vào tháng 9.2024. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháng 9.2024, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 138 tỉ đồng lên hơn 261 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng tăng từ hơn 67 tỉ đồng lên hơn 163 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự án cũng được kéo dài từ 36 tháng lên 48 tháng, đến tháng 9.2025. Do mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ, dự án tiếp tục được gia hạn đến hết năm 2026. Như vậy, tính đến ngày 28.10, công trình chỉ còn khoảng 2 tháng để hoàn thành theo kế hoạch.

Đến cuối tháng 10.2026, công trình đã hoàn thành khoảng 800 m nền đường cùng các hạng mục vỉa hè, thoát nước, điện trung hạ thế... ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 800 m nền đường cùng các hạng mục vỉa hè, thoát nước, điện trung hạ thế, chiếu sáng và cây xanh. Trong đó, 250 m mặt đường đã hoàn thiện, đang chờ thảm nhựa; khoảng 600 m nền đường đã được đắp đất, lu lèn đạt yêu cầu và 450 m đã thi công móng cấp phối đá dăm lớp 1.

Hệ thống cống dọc hai bên suối đã được lắp đặt với tổng chiều dài khoảng 680 m. Hạng mục kè chắn hoàn thành 200 m bên trái và 250 m bên phải hồ. Toàn bộ 357 cấu kiện đúc sẵn gia cố lòng suối cũng đã được lắp đặt.

Tổng khối lượng thực hiện của dự án ước đạt 68,2%.

Thi công hệ thống cống thoát nước sáng 28.10.2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc mặt bằng

Đối với 3 hộ dân ở phường Lâm Viên - Đà Lạt chưa bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng đang triển khai các giải pháp xử lý.

Cụ thể, với hộ bà Diệp Mỹ Trâm, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã thống nhất bố trí cho thuê căn hộ chung cư tại khu vực Phan Đình Phùng - Nguyễn Văn Trỗi. Trung tâm Quản lý nhà đang thực hiện thủ tục bàn giao.

Đối với hộ ông Nguyễn Đình Long, các bên liên quan đã thống nhất tính bồi thường theo vị trí 1 thay cho vị trí 3. Trung tâm Phát triển quỹ đất đang hoàn thiện tờ trình để trình UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt phê duyệt.

Theo đơn vị thi công, hiện còn 3 ngôi nhà chưa được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng (ảnh chụp sáng 28.10.2026) ẢNH: LÂM VIÊN

Riêng hộ bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với hệ thống chính trị địa phương tiếp tục vận động, thuyết phục bàn giao mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đề nghị UBND các phường và đơn vị liên quan sớm giải quyết những kiến nghị về bồi thường, đồng thời đẩy nhanh việc vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công các hạng mục còn lại.

Xây dựng bờ kè chắn bên suối nước ẢNH: LÂM VIÊN

Khoảng 600 m nền đường đã được đắp đất, lu lèn đạt yêu cầu ẢNH: LÂM VIÊN

Việc tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc mặt bằng được xác định là yếu tố quan trọng để dự án đường nối hồ Xuân Hương hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 12.2026.