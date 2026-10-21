Lâm Đồng làm đường Gia Nghĩa - Bảo Lâm 2.850 tỉ, có cầu vượt sông Đồng Nai

Ngày 21.10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết UBND tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường Gia Nghĩa - Bảo Lâm với tổng mức đầu tư 2.850 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Dự án dài khoảng 8,87 km, đi qua phường Đông Gia Nghĩa và xã Bảo Lâm 5, trong đó có công trình cầu dây văng vượt sông Đồng Nai dài 1.166,8 m.

Quốc lộ 28 qua Quảng Khê với nhiều khúc cua nguy hiểm ẢNH: LÊ PHƯỚC

Theo quyết định được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 được giao làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Cầu dây văng dài hơn 1,16 km, tuổi thọ thiết kế 100 năm

Tuyến đường có điểm đầu tại Km0+000, giao với đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, thuộc phường Đông Gia Nghĩa; điểm cuối tại Km8+872, giao với đường vào thủy điện Đồng Nai 4 (theo quy hoạch là quốc lộ 55), thuộc xã Bảo Lâm 5.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tại những đoạn địa hình khó khăn, nền đường đào sâu hoặc đắp cao, mặt cắt ngang nền đường rộng 21,5 m.

Cầu dây văng vượt sông Đồng Nai tại Km2+615, dài 1.166,8 m, thuộc tuyến đường Gia Nghĩa - Bảo Lâm ẢNH: LÊ PHƯỚC

Điểm nhấn của dự án là cầu dây văng vượt sông Đồng Nai tại Km2+615, dài 1.166,8 m. Cầu sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Bề rộng mặt cầu tại vị trí trụ tháp là 25,3 m, trong đó phần xe chạy rộng 19 m.

Phần nhịp chính được thiết kế theo sơ đồ dây văng 175 m + 350 m + 175 m, với nhịp chính dài 350 m. Kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực có cường độ 50 MPa, đổ tại chỗ. Các nhịp dẫn sử dụng kết cấu nhịp giản đơn, mặt cắt ngang gồm 9 dầm.

Cầu thuộc công trình cấp đặc biệt, có thời hạn sử dụng thiết kế 100 năm. Trong khi đó, mặt đường bê tông nhựa được thiết kế với thời hạn sử dụng tối thiểu 10 năm.

Mô hình cầu dây văng vượt sông Đồng Nai thuộc tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm ẢNH: CTV

Trong khi đó, mặt đường bê tông nhựa của tuyến đường được thiết kế với thời hạn sử dụng tối thiểu 10 năm. Các thông số này cho thấy yêu cầu về độ bền và khả năng khai thác lâu dài của công trình, nhất là đối với hạng mục cầu vượt sông có quy mô lớn.

Tuyến đường kết nối Tây nguyên với các vùng kinh tế trọng điểm

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tuyến đường mới dự kiến rút ngắn khoảng cách kết nối giữa Gia Nghĩa và Bảo Lâm khoảng 26 km, đồng thời giúp tránh những đoạn quốc lộ 28 thường xuyên xảy ra sạt lở.

Dự án cũng hướng đến tăng cường kết nối giữa các trung tâm tuyển quặng bô xít, luyện kim màu Tân Rai tại khu vực Bảo Lâm với trung tâm công nghiệp Nhân Cơ.

Quốc lộ 28 ẢNH: LÂM VIÊN

Theo mục tiêu đầu tư, tuyến đường động lực Gia Nghĩa - Bảo Lâm sẽ hình thành trục dọc kết nối khu vực phía tây Lâm Đồng, tạo điều kiện liên kết Nam Tây nguyên với Nam Trung bộ và Đông Nam bộ. Công trình còn hướng đến tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế với hệ thống cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải và mở rộng không gian phát triển.

Khi hoàn thành, tuyến đường Gia Nghĩa - Bảo Lâm được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và cải thiện đời sống người dân.