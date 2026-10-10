Triều cường sông Đồng Nai lên cao, thủy điện lớn nhất miền Nam giảm xả lũ

Sáng 10.10, Công ty thủy điện Trị An phát đi thông báo cho biết sẽ giảm lượng nước xả lũ qua đập tràn trong bối cảnh thủy triều ở hạ du sông Đồng Nai đang ở mức cao.

Thủy điện Trị An giảm lượng nước xả lũ để hạn chế gây ngập lụt cho hạ du ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, thông báo cho biết, lúc 8 giờ ngày 10.10 mực nước lưu hồ ở mức 61,395 m (cao trình hồ là 62 m); lượng nước về hồ 1.850 m³/giây; lượng nước xả qua đập tràn là 879 m³/giây; lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 797 m³/giây.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức cao, để đảm bảo an toàn công trình và giảm ảnh hưởng cho hạ du, Công ty thủy điện Trị An tiến hành giảm xả nước qua đập tràn.

Theo đó, lúc 14 giờ ngày 10.10 sẽ giảm lượng nước xả lũ qua đập tràn từ 879 m³/giây xuống còn 732 m³/giây. Cộng với lưu lượng qua tuabin phát điện, lượng nước về hạ du dao động từ 1192 m³/giây đến 1532 m³/giây (tùy theo phương thức huy động của điều độ quốc gia).

Đập tràn thủy điện Trị An nhìn từ xa ẢNH: LÊ LÂM

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Cùng ngày, Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai cho biết thủy triều trên sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức cao, trên mức báo động 2 (đo lúc 5 giờ ngày 10.10 là 2,19 m) xấp xỉ báo động 3 (2,2 m).

Dự báo trong 3 ngày (10 - 12.10), triều cường trên hạ du sông Đồng Nai sẽ ở mức cao ở khoảng 2,2 m (vượt mức báo động 3). Thời gian xuất hiện đỉnh triều là 5 - 8 giờ và 17 - 20 giờ trong ngày.

Thủy điện lớn nhất miền Nam

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn thành phố Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành năm 2027.

Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, thủy điện Trị An đều xả nước qua đập tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa. Đồng thời công ty cũng điều tiết tăng giảm lượng nước xả lũ liên tục để đảm bảo an toàn đập nhưng cũng không gây ngập lụt cho hạ du.

Thủy điện Trị An mở cả 8 cửa xả lũ ngày 4.10 ẢNH: LÊ LÂM

Trong năm 2026, thủy điện Trị An đã xả lũ lần đầu tiên qua đập tràn ngày 23.9 với lưu lượng 276 m³/giây, sau đó tăng giảm liên tục tùy theo tình hình thực tế.

Đáng chú ý, ngày 4.10 thủy điện Trị An đã xả lũ ở cả 8 cửa (tổng lưu lượng 1.220 m³/giây), đây là lần hiếm hoi cả 8 cửa đều xả lũ, rất hiếm thấy. Những ngày sau đó, thủy điện Trị An đã đóng bớt các cửa, giảm lượng nước xả lũ.