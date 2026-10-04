Hiếm thấy: Thủy điện lớn nhất miền Nam mở cả 8 cửa xả lũ qua đập tràn

Chiều 4.10, thủy điện Trị An - thủy điện lớn nhất miền Nam đã mở cả 8 cửa xả lũ qua đập tràn. Đây là điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Thủy điện Trị An xả lũ ở cả 8 cửa tại đập tràn từ 15 giờ ngày 4.10 ẢNH: LÊ LÂM

Vào lúc 15 giờ ngày hôm nay (4.10), thủy điện Trị An đã mở cả 8 cửa để xả lũ qua đập tràn, với tổng lưu lượng là 1.220 m³/giây.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công ty thủy điện Trị An phát đi thông báo cho biết lượng nước từ thượng lưu về nhiều, đo lúc 8 giờ cùng ngày là 1.900 m³/giây; mực nước thượng lưu hồ: 61,666 m (cao trình hồ là 62 m).

Khu vực đập tràn xả lũ để điều tiết hồ chứa ẢNH: LÊ LÂM

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, công ty tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa như sau.

Lúc 13 giờ ngày 4.10, tăng lưu lượng nước xả lũ qua đập tràn lên 1.067 m³/giây (tương ứng với 7 cửa).

2 giờ đồng hồ sau, lúc 15 giờ tăng lưu lượng nước xả lũ qua đập tràn lên 1.220 m³/giây (tương ứng với 8 cửa).

Cộng với lưu lượng nước qua tuabin phát điện: từ 460 m³/giây đến 800 m³/giây, tổng lưu lượng nước xuống hạ du: từ 1.680 m³/giây đến 2.020 m³/giây (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

Điều tiết linh động để bảo vệ hồ chứa lẫn không gây ngập cho hạ du

Khu vực đập phát điện của thủy điện Trị An ẢNH: LÊ LÂM

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn thành phố Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành năm 2027.

Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Công ty thủy điện Trị An đều xả nước qua đập tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa. Đồng thời công ty cũng điều tiết tăng giảm lượng nước xả lũ liên tục để đảm bảo an toàn đập nhưng cũng không gây ngập lụt cho hạ du.

Trong năm 2026, thủy điện Trị An đã xả lũ lần đầu tiên qua đập tràn vào ngày 23.9 với lưu lượng 276 m³/giây; sang ngày 24.9, tăng lên 586 m³/giây.

Từ 25.9 đến ngày 28.9, thủy điện Trị An giảm lượng xả lũ từ từ xuống còn 146 m³/giây.

Đến ngày 1.10, lại tăng lên 423 m³/giây. Ngày 2.10 tăng lên mức 610 m³/giây. Đến 15 giờ ngày 3.10 tăng lên 915 m³/giây. Và đến 15 giờ ngày hôm nay (4.10) tăng lên 1.220 m³/giây.

Đập tràn thủy điện Trị An có 8 cửa xả, và đây là lần hiếm hoi cả 8 cửa đều xả lũ.