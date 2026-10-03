Thủy điện lớn nhất miền Nam mở 6 cửa xả lũ, tổng lưu lượng 915 m³/giây

Chiều 3.10, Công ty thủy điện Trị An đã tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn lên 915 m³ . Như vậy, Thủy điện Trị An đã tăng lượng nước xả lũ trong 3 ngày liên tiếp.

Đập tràn thủy điện Trị An xả lũ qua 4 cửa với lưu lượng 610 m³/giây

ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, sáng cùng ngày Công ty thủy điện Trị An phát đi thông báo cho biết lúc 8 giờ ngày 2.10, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,680 m (cao trình hồ là 62 m); lưu lượng nước về hồ là 2.030 m³/giây; lưu lượng nước qua đập xả tràn là 610 m³/giây.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều và đang hạ thấp dần, để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Công ty thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa vào 13 và 15 giờ ngày 3.10.

Cụ thể, lúc 13 giờ, công ty sẽ tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn từ 610 m³/giây lên 762 m³/giây; đến 15 giờ tăng từ 762 m³/giây lên 915 m³/giây.

Cộng thêm lưu lượng nước qua tua bin phát điện dao động từ 460 m³/giây đến 800 m³/giây, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1375 m³/giây đến 1715 m³/giây (tùy theo phương thức huy động của Điều độ quốc gia).

Đây là lúc mở 6 cửa xả với lưu lượng 915 m³/giây

ẢNH: LÊ LÂM

Thông báo cũng cho biết tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Công ty thông báo đến ban phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Điều tiết tăng, giảm liên tục để tránh ngập hạ du

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn thành phố Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện Thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành năm 2027.

Một góc hồ Trị An mùa nước cạn ẢNH: LÊ LÂM

Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Công ty thủy điện Trị An đều xả nước qua đập tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa. Đồng thời công ty cũng điều tiết tăng giảm lượng nước xả lũ liên tục để đảm bảo an toàn đập nhưng cũng không gây ngập lụt cho hạ du.

Trong năm 2026, Thủy điện Trị An đã tiến hành xả lũ lần đầu tiên qua đập tràn vào ngày 23.9 với lưu lượng 276 m³/giây; sang ngày 24.9, tăng lên 586 m³/giây.

Từ 25.9 đến ngày 28.9, Thủy điện Trị An giảm lượng xả lũ từ từ xuống còn 146 m³/giây.

Đến ngày 1.10, lại tăng lên 423 m³/giây. Ngày 2.10 tăng lên mức 610 m³/giây. Và đến 15 giờ hôm nay (3.10) tăng lên 915 m³/giây.

Đập tràn thủy điện Trị An có 8 cửa xả. Theo lãnh đạo thủy điện Trị An, có thời điểm mở cả 8 cửa với tổng lưu lượng xả lũ trên 1.000 m³/giây nhưng đã rất lâu rồi. Còn những năm gần đây, mở cao nhất là 6 cửa.