Đà Nẵng chạy đua ứng phó mưa lũ, có nơi trên 550 mm

Ngày 9.11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương kích hoạt toàn diện phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ ngày 9 - 11.11, thành phố Đà Nẵng sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt tại các khu vực phổ biến từ 200 - 450 mm, có nơi trên 550 mm. Riêng khu vực vùng núi tây bắc phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi trên 350 mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể đạt cường suất 150 mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; đồng thời gây ngập úng nghiêm trọng ở các vùng trũng thấp và khu vực đô thị.

Lực lượng Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng sơ tán dân ở những vùng ngập sâu ở xã Núi Thành mới đây ẢNH: ANH TÚY

Trên biển, từ ngày 9.11, vùng biển thành phố Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao từ 2 - 4,5 m.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố và UBND các địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để phối hợp tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt, cần ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Các đơn vị chức năng phải theo dõi sát diễn biến thời tiết trên biển, kịp thời thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, tìm nơi trú tránh an toàn và duy trì thông tin liên lạc.

Đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chỉ đạo bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi; triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và tổ chức vệ sinh môi trường sau thiên tai.

Sở Xây dựng được yêu cầu kiểm tra các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập và những điểm thường xuyên ngập sâu để kịp thời triển khai phương án chống ngập đô thị; phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường chính, đặc biệt là những tuyến có nguy cơ sạt lở.

Sở Công thương khẩn trương rà soát, bảo đảm an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, hồ chứa thủy điện nhỏ; phối hợp vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chủ động quyết định việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy theo diễn biến thiên tai thực tế tại từng địa phương; đồng thời rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên và người học.

Đáng chú ý, các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện như A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2... phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường quan trắc công trình và vận hành điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, cũng như các chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ đi vào khu vực hồ đập, tràn xả lũ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành công trình, nhất là khi mưa lớn, lũ về.