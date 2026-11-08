Quy Nhơn vận động người dân sơ tán khỏi khu vực sạt lở núi Một trong đêm

Chiều 8.11, mưa lớn kèm sấm sét xuất hiện tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khiến nguy cơ sạt lở đất đá ở núi Một gia tăng.

Tổ công tác phường Quy Nhơn vận động người dân sơ tán trước nguy cơ sạt lở ẢNH: QUY NHƠN

Chính quyền địa phương khẩn trương vận động người dân sơ tán, chuẩn bị phương án di dời các hộ trong vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực, theo dõi diễn biến thời tiết và hỗ trợ các hộ dân sơ tán khi cần thiết.

Theo ông Phan Tuấn Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, địa phương đang vận động người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở núi Một, thuộc tổ dân phố 19 và 20, khẩn trương sơ tán trước diễn biến phức tạp của mưa lớn.

Đến 20 giờ 15 cùng ngày, đoàn công tác vẫn túc trực tại khu vực nguy cơ cao. Qua rà soát, có 50 hộ nằm trong vùng nguy hiểm, trong đó khoảng 30 hộ cần di dời khẩn cấp.

Địa phương đã bố trí lực lượng, chuẩn bị phương tiện, vật dụng và nhu yếu phẩm để sẵn sàng sơ tán 35 hộ dân trong vùng nguy hiểm, gồm 30 hộ ở núi Một và 5 hộ tại núi Bà Hỏa cùng các khu vực khác.

Núi Một là ngọn núi độc lập nằm bên sông Hà Thanh, cao khoảng 40 m. Hiện nay, địa hình ngọn núi đã bị phong hóa mạnh. Khi mưa lớn kéo dài, nước ngấm vào các lớp đất đá trên sườn núi có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đe dọa những hộ dân sống dưới chân núi và khu vực lân cận.

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn, khu vực núi Một hiện có 228 hộ dân, trong đó 183 hộ sống trên núi, sườn núi và 45 hộ ở chân núi. Riêng tại tổ dân phố 19, tổ dân phố 20 nhiều hộ đã sinh sống từ nhiều năm qua. Một số hộ mua đất bằng giấy viết tay, trong khi có trường hợp lấn chiếm đất để xây dựng nhà ở.

Chính quyền địa phương cũng đã căng dây cảnh báo ở những vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân ẢNH: QUY NHƠN

Trước đây, người dân từ nhiều nơi đến khu vực chân và sườn núi Một dựng nhà ở tạm. Việc xây dựng, tác động đến địa hình tự nhiên cũng khiến nguy cơ mất an toàn tại khu vực này trở nên đáng lo ngại.

Năm 2022, chính quyền TP.Quy Nhơn (cũ) từng bồi thường, hỗ trợ di dời 9 hộ dân tại vị trí có nguy cơ sạt lở rất cao. Tuy nhiên, sau khi các hộ chuyển đi, đất đá vẫn tiếp tục sạt xuống tại khu vực móng những ngôi nhà cũ.

Đến năm 2025, sau bão số 13 và đợt mưa lũ kéo dài, mái ta luy núi Một sạt lở trên chiều dài khoảng 200 m, khiến 5 căn nhà sập hoàn toàn, nhiều nhà khác bị hư hỏng.

Ngoài núi Một, lực lượng chức năng phường Quy Nhơn cũng kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở tại núi Bà Hỏa (tổ dân phố 16 và 17), xóm Đăng, xóm Đò (tổ dân phố 22) và khu vực Hải Minh (tổ dân phố 1).

Tình trạng sạt lở ở khu vực núi Một đang uy hiếp đời sống của hàng trăm hộ dân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo dự báo của cơ quan chức năng, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa phổ biến 50 - 200 mm, có nơi trên 250 mm. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Đáng chú ý, lưu vực sông Lại Giang được cảnh báo có nguy cơ ngập lụt cao. Lũ có thể lên từ ngày 9 - 11.11, đạt đỉnh trong ngày 10 và 11.11, sau đó kéo dài đến ngày 12.11.

Trước tình hình này, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp, ngành không chủ quan, khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động di dời người dân khỏi các khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở và chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán.

Các địa phương phải bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu và khu vực sạt lở; cắm biển cảnh báo, lập chốt chặn, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.