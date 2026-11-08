Đắk Lắk phát công điện ứng phó mưa lớn, cảnh báo lũ quét

Ngày 8.11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện về việc chủ động, khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Các cơ quan, đơn vị phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; triển khai thực hiện nghiêm túc theo các nguyên tắc đề ra.

Cảnh báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ ngày 9 - 11.11 ẢNH: HỮU TÚ

Trước tình hình mưa lớn, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường (nhất là các địa bàn phía đông tỉnh) trực tiếp chỉ huy, ứng trực tại địa bàn trọng điểm; rà soát, cập nhật phương án, xác định các điểm xung yếu ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc, ngầm, tràn, hồ chứa nhỏ; phân công lãnh đạo, lực lượng xung kích phụ trách từng điểm.

Thông tin, cảnh báo liên tục, đến tận hộ dân qua loa truyền thanh, mạng xã hội, nhóm thôn, buôn. Hoàn thành sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật; bố trí nơi ở, lương thực, nước uống, thuốc men; bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng thời, lập chốt, bố trí lực lượng canh gác ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, sạt lở; tuyệt đối không để người, phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Thông báo cho chủ công trình đang thi công, cơ sở khai thác khoáng sản để bảo đảm an toàn; kiểm tra hồ chứa nhỏ, đê bao; chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu đô thị, công nghiệp.

Chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm tại chỗ, nhất là khu vực dễ bị chia cắt; hỗ trợ kịp thời người dân bị ngập sâu, chia cắt; căn cứ thực tế quyết định cho học sinh nghỉ học.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, khu vực phía đông tỉnh, gồm M’Đrắk và các xã, phường ven biển lân cận, có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi mưa cường suất trên 100 mm/3 giờ. Các sông phía đông có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 1 từ ngày 9 - 12.11; nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; kèm lốc, sét, gió giật mạnh.