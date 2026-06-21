Bánh ram ít xứ Huế 'gây bão' mạng quốc tế

Trên mạng xã hội, nhiều video về bánh ram ít Huế đã thu hút lượng lớn người xem. Trong các đoạn video, nhiều nhà sáng tạo nội dung nước ngoài ghi lại phản ứng khi lần đầu thưởng thức món bánh truyền thống của Việt Nam.

Điều khiến không ít thực khách bất ngờ là cấu trúc đặc biệt của món ăn. Phần bánh ít làm từ bột nếp dẻo mềm được đặt trên một chiếc ram chiên vàng giòn, tạo nên sự đối lập thú vị về kết cấu. Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm vị giác mới lạ, khác với nhiều món bánh quen thuộc ở các quốc gia khác.

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng quốc tế bày tỏ sự thích thú trước món ăn đến từ Huế. Một tài khoản nước ngoài chia sẻ rằng: "Độ giòn này thật sự hấp dẫn. Tôi phải hỏi mẹ xem có biết làm món này không vì tôi chưa từng thấy nó ở Florida (Mỹ)".

Không chỉ thu hút sự chú ý của người nước ngoài, món bánh còn tạo hiệu ứng tìm kiếm trong cộng đồng người Việt. Trên một trang mạng xã hội, một tài khoản chia sẻ rằng sau khi xem video về bánh ram ít trên TikTok, người này đã tìm đến một quán ăn để thưởng thức. Bài đăng nhận được hàng trăm lượt tương tác cùng nhiều bình luận hỏi địa chỉ quán. Một tài khoản khác cũng bày tỏ sự tò mò: "Ê ý là xem TikTok thấy người ta ăn bánh ram ít nhìn ngon quá, mấy fen biết chỗ nào ở TP.HCM bán chỉ tui với".

Những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng cho thấy sức hút của bánh ram ít không chỉ đến từ hương vị mà còn từ sự độc đáo trong cách chế biến. Việc một món bánh dân dã bất ngờ trở thành chủ đề được quan tâm cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của ẩm thực Việt Nam. Trước đó, nhiều món ăn như phở, bánh mì hay bún bò Huế cũng từng tạo được sức hút lớn với cộng đồng quốc tế trên mạng xã hội.

Bánh ram ít Huế với lớp bánh ít dẻo mềm phủ trên bánh ram giòn rụm, tạo nên hương vị đặc trưng của ẩm thực cố đô ẢNH: Chụp màn hình

Hương vị gắn liền với vùng đất cố đô Huế

Từ lâu, bánh ram ít đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống ẩm thực của người dân Huế. Món bánh gồm hai phần riêng biệt: lớp bánh ít làm từ bột nếp dẻo mềm ở phía trên và chiếc ram chiên vàng giòn ở phía dưới. Sự kết hợp giữa hai kết cấu tưởng chừng đối lập lại tạo nên nét hấp dẫn đặc trưng, khó tìm thấy ở những món bánh truyền thống khác.

Khi thưởng thức, thực khách vừa cảm nhận độ mềm dẻo của bánh ít và vị giòn rụm của bánh ram. Hai hương vị hòa quyện hài hòa, mang đến cảm giác béo thơm nhưng không quá ngấy. Chính sự độc đáo này đã giúp bánh ram ít trở thành món ăn được nhiều người yêu thích, từ người dân địa phương đến du khách.

Ở Huế có rất nhiều gia đình làm bánh ram ít có truyền thống lâu đời. Đến Huế, du khách có thể tìm thấy bánh ram ít ở những quán ăn vỉa hè ven đường hay trong những nhà hàng sang trọng.

Sự quan tâm của cộng đồng mạng quốc tế đối với bánh ram ít là tín hiệu tích cực cho việc quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam. Từ một món bánh dân dã gắn với đời sống thường nhật của người dân xứ Huế, bánh ram ít đang có cơ hội tiếp cận đông đảo thực khách trên thế giới, góp phần lan tỏa những giá trị ẩm thực truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Một nhà sáng tạo nội dung ẩm thực nước ngoài thưởng thức bánh ram ít và bày tỏ sự thích thú trước độ giòn của phần bánh ram kết hợp với lớp bánh nếp dẻo mềm Ảnh: Chụp màn hình